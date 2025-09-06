Pianeta Milan
Serie A Women’s Cup, oggi in campo Roma-Milan Femminile

Oggi il Milan Femminile affronta la Roma nella Serie A Women’s Cup: big match decisivo per mantenere vive le speranze in classifica.
Francesco De Benedittis

Oggi, sabato 6 settembre, torna in campo la Serie A Women’s Cup. Ad aprire la giornata ci saranno subito due big match: nel girone A Roma-Milan, mentre nel girone B si giocherà Fiorentina-Inter.

Serie A Women’s Cup: il per corso di Roma e Milan Femminile

La squadra di Bakker arriva alla sfida contro la Roma dopo una sconfitta all’esordio contro il Sassuolo per 0-2, partita nella quale si è infortunata anche Nadine Sorelli, costretta ai box per un lungo periodo a causa di una frattura al malleolo della caviglia sinistra. Le rossonere sono quindi obbligate a vincere per mantenere vive le speranze di avanzare nella competizione; anche un pareggio complicherebbe molto il loro percorso, avvicinandole a un’ipotetica eliminazione.

La Roma di Luca Rossettini, invece, arriva da una convincente vittoria per 2-4 in casa della Ternana. Le giallorosse avevano praticamente chiuso la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Corelli e alla doppietta di Pilgrim. Nel secondo tempo è arrivato il poker della Roma con la rete di Rieke, che ha di fatto chiuso il match.

Si prospetta dunque una partita divertente e aperta, con entrambe le squadre determinate a vincere: la Roma per consolidare la propria posizione in vetta, il Milan per mantenere vive le proprie speranze nella competizione.

