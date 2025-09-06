Serie A Women’s Cup, oggi in campo Roma-Milan Femminile

La Roma di Luca Rossettini, invece, arriva da una convincente vittoria per 2-4 in casa della Ternana. Le giallorosse avevano praticamente chiuso la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Corelli e alla doppietta di Pilgrim. Nel secondo tempo è arrivato il poker della Roma con la rete di Rieke, che ha di fatto chiuso il match.