Calciomercato Milan, la sessione estiva è finita da pochi giorni, la voce non smettono mai, visto che il mercato di gennaio non è poi così lontano. I rossoneri non hanno chiuso tutti gli obiettivi in estate e potrebbero pensarci nella prossima sessione invernale. Il lavoro di Igli Tare è stato molto lungo con tantissime cessioni e tanti colpi in entrata. Come detto, però, il Diavolo non è riuscito a chiudere per tutti gli obiettivi messi nel mirino.