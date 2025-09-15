Il Milan Femminile torna a sorridere: battuta la Ternana per 2-1

Giornata di prime volte, senza alcun dubbio: primo gol della neo rossonera Kayleigh van Dooren con la maglia del Milan, primo gol dell'ex Primavera Karen Appiah con la maglia della Prima Squadra, dopo che solo la scorsa giornata aveva assaporato l'emozione del debutto. Una vittoria firmata dalle giovani, in grado di incidere quando più ce n'è bisogno, risollevando le sorti della squadra con la leggerezza di chi sa che lavoro e talento difficilmente deludono. Giornata di prime volte anche per Donolato e Strauss, subentrate sul finale di gara, oggi al debutto in gara ufficiale con la Prima Squadra. Un buon risultato per il presente e per il futuro verso l'esordio in campionato di domenica 5 a Genova contro il neopromosso Genoa.