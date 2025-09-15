Il Milan Femminile torna a sorridere: battuta la Ternana per 2-1

Giornata di prime volte, senza alcun dubbio: primo gol della neo rossonera Kayleigh van Dooren con la maglia del Milan, primo gol dell'ex Primavera Karen Appiah con la maglia della Prima Squadra, dopo che solo la scorsa giornata aveva assaporato l'emozione del debutto. Una vittoria firmata dalle giovani, in grado di incidere quando più ce n'è bisogno, risollevando le sorti della squadra con la leggerezza di chi sa che lavoro e talento difficilmente deludono. Giornata di prime volte anche per Donolato e Strauss, subentrate sul finale di gara, oggi al debutto in gara ufficiale con la Prima Squadra. Un buon risultato per il presente e per il futuro verso l'esordio in campionato di domenica 5 a Genova contro il neopromosso Genoa.
LA CRONACA
Nel primo tempo al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda due occasioni da fuori area scaldano l’atmosfera nei primi 15', prima con Regazzoli poi con Van Dooren, entrambe fuori misura. Dalla fascia destra ci prova anche Renzotti, accentrandosi e tentando la conclusione in porta di mancino: palla a lato. Al 24' la squadra ospite sblocca il risultato: sul cross dalla sinistra di Regazzoli si avventa Pirone, che di esperienza colpisce di testa in torsione sul secondo palo, sorprendendo con la traiettoria anche Laura Giuliani. Il Milan cerca la reazione, e al 39' Dompig, innescata da Kyvåg, controlla e lavora un pallone in centro area, ma il suo destro non inquadra la porta.
Nel secondo tempo il match riprende con ritmi più elevati, ma mentre la prima occasione arriva dalle fila ospiti, di nuovo con Pirone, 10 minuti dopo le rossonere trovano finalmente il riscatto, rimettendo la partita sui binari giusti verso i tre punti. Al 58' l'azione di attacco orchestrata da Dompig porta palla fuori area su Cesarini, che dalla distanza indirizza il pallone verso lo specchio della porta trovando il destro di Van Dooren, tenuta in gioco dalla difesa della Ternana disattenta. Al gol del pareggio segue il raddoppio in meno di 10 minuti, grazie alla classe 2007 Karen Appiah: entra in campo al 66', sostituendo Dompig, e appena un minuto dopo trova la girata elegante fuori area, finalizzata con un sinistro chirurgico che vale il 2-1. Nei 20' finali poche emozioni, le rossonere si difendono con ordine - da sottolineare l'apporto di De Sanders al centro della retroguardia - e sigillano il primo successo stagionale.
IL TABELLINO
MILAN-TERNANA WOMEN 2-1
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Van Dooren, Cesarini, Ijeh (45'st Donolato); Renzotti (45'st Strauss), Dompig (20'st Appiah), Kyvåg. A disp.: Estévez, Tornaghi, Bonanomi, Vitale. All.: Bakker.
TERNANA WOMEN (4-3-3): Ghioc; Ripamonti, Pacioni, Corrado (18'st Massimino), Vigliucci (1'st Peruzzo); Labate (1'st Petrara), Regazzoli, Di Giammarino (25'st Pastrenge); Pirone, Pellegrino Cimò, Lazaro (32'st Porcarelli). A disp: Bartalini, Ciccioli, Ferraresi, Quazzico, Erzen, Soares. All: Cincotta.
Arbitro: Kovačević di Arco Riva.
Gol: 24' Pirone (T), 13'st Van Dooren (M), 22'st Appiah (M).
Ammonite: 14' Keijzer (M), 3'st Di Giammarino (T), 14'st Lazaro (T), 16'st Pacioni (T), 35'st De Sanders (M)
