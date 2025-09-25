In alto, sotto la testata, il commento di Nizza-Roma , partita della prima giornata della Fase Campionato dell' Europa League 2025-2026 disputatasi ieri sera all'Allianz Riviera e terminata 1-2 per i giallorossi di Gian Piero Gasperini . Le reti tutte nella ripresa e tutte dai difensori: Evan N'Dicka prima e Gianluca Mancini poi.

In Coppa Italia, avanti Parma e Venezia, che hanno battuto Spezia e Hellas Verona ai rigori, così come il Como, che ha liquidato il Sassuolo con un perentorio 3-0. Uno sguardo, quindi, a quello che avverrà nel weekend. Perché da un lato l'Inter si gode il ritrovato Hakan Çalhanoğlu, che ora non pensa più ad andarsene al Galatasaray, e dall'altro occhio al big match.