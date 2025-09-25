Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan-Napoli a San Siro, Leao c'è. Buongiorno no'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 25 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 25 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e della novità nel management che sarà ufficializzata a novembre: Damien Comolli, attuale direttore generale del club bianconero, sarà promosso nel ruolo di amministratore delegato. Per l'attuale CEO, Maurizio Scanavino, ci sarà un ruolo in Exor.

In alto, sotto la testata, il commento di Nizza-Roma, partita della prima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026 disputatasi ieri sera all'Allianz Riviera e terminata 1-2 per i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Le reti tutte nella ripresa e tutte dai difensori: Evan N'Dicka prima e Gianluca Mancini poi.

In Coppa Italia, avanti Parma e Venezia, che hanno battuto Spezia e Hellas Verona ai rigori, così come il Como, che ha liquidato il Sassuolo con un perentorio 3-0. Uno sguardo, quindi, a quello che avverrà nel weekend. Perché da un lato l'Inter si gode il ritrovato Hakan Çalhanoğlu, che ora non pensa più ad andarsene al Galatasaray, e dall'altro occhio al big match.

Domenica 28 settembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Napoli per la 5^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri ritroveranno Rafael Leão, dopo 45 giorni, per la panchina, mentre gli azzurri di Antonio Conte perderanno Alessandro Buongiorno per 20 giorni.

