In alto, sotto la testata, il commento di Nizza-Roma, partita della prima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026 disputatasi ieri sera all'Allianz Riviera e terminata 1-2 per i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Le reti tutte nella ripresa e tutte dai difensori: Evan N'Dicka prima e Gianluca Mancini poi.
In Coppa Italia, avanti Parma e Venezia, che hanno battuto Spezia e Hellas Verona ai rigori, così come il Como, che ha liquidato il Sassuolo con un perentorio 3-0. Uno sguardo, quindi, a quello che avverrà nel weekend. Perché da un lato l'Inter si gode il ritrovato Hakan Çalhanoğlu, che ora non pensa più ad andarsene al Galatasaray, e dall'altro occhio al big match.
Domenica 28 settembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Napoli per la 5^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri ritroveranno Rafael Leão, dopo 45 giorni, per la panchina, mentre gli azzurri di Antonio Conte perderanno Alessandro Buongiorno per 20 giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA