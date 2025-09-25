Milan, il codice Allegri: dalla tavola al 'dress code'—
Inoltre, c'è la credibilità di un tecnico vincente che, già con la propria presenza, trasmette ai giocatori del Milan fiducia e compattezza. In allenamento si lavora duro, poi, si ride e si scherza tutti insieme. Però, per il quotidiano generalista, ci sono anche molti dettagli quotidiani che stanno facendo la differenza.
Fin dal suo arrivo, infatti, Allegri ha imposto il suo codice e sta funzionando. Qualche esempio? A Milanello c'è la tavola quadrata, per evitare che si formino i gruppetti. Così come vige l'obbligo di parlare in italiano, di seguire un certo 'dress code' quando si va in trasferta e del ritiro pre-partita.
La nuova tavolata unica, a Milanello, ha una finalità tattica, più che logistica. Fino a qualche mese fa, ha rivelato il 'Corriere della Sera', i giocatori del Milan si dividevano in più tavoli. Con il risultato che si venivano a creare gruppetti separati. Ora questa nuova disposizione obbliga tutti a stare con tutti.
Il tecnico ripete spesso: "Siamo il Milan, non dimentichiamocelo mai"—
E tutti a parlare italiano, come da regola imposta anche da Zlatan Ibrahimović. E che dire del 'dress code'? Non soltanto i giocatori, ma anche magazzinieri e cuochi devono presentarsi allo stadio, in trasferta, in giacca e cravatta. Sembra quasi di essere tornati al 'vecchio Milan', quello di Silvio Berlusconi.
È un messaggio di appartenenza. Allegri, le cui regole di condotta sono rigorose, ripete spesso ai suoi ragazzi: «Siamo il Milan, non dimentichiamocelo mai». E tutti seguono il loro capo perché sanno che può condurli, in questo modo, verso risultati davvero importanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA