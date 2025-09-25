Vero, siamo soltanto a settembre e fino a maggio 2026 c'è una lunga strada da fare: ma, per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è già un dato di fatto che il nuovo Milan di Massimiliano Allegri sia ben diverso da quello visto nella passata stagione. In 80 giorni di lavoro Allegri e il suo staff stanno riuscendo dove Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi avevano fallito. Ovvero creare un gruppo e renderlo una squadra.