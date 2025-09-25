Pianeta Milan
Milan e Inter, attesa per San Siro: deciderà il Consiglio Comunale, ecco la situazione

Vendita San Siro a Milan e Inter: il programma del Consiglio Comunale. Partita aperta
Il Comune di Milano venderà lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti a Milan e Inter, intenzionate a realizzare lì affianco il loro nuovo stadio condiviso? La decisione spetterà al Consiglio Comunale: ecco quando accadrà
Tiene banco, in questi giorni, la questione della cessione, da parte del Comune di Milano, dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Intenzionati, come noto, a costruire, di fianco all'attuale impianto sportivo (il quale verrebbe, successivamente, quasi totalmente demolito), un nuovo stadio condiviso. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ne ha parlato.

San Siro, il Consiglio Comunale di Milano decide sulla vendita a Milan e Inter

La Giunta Comunale, nei giorni scorsi, ha approvato la vendita con una delibera che, per il 'CorSport', oggi pomeriggio, intorno alle ore 16:30, dovrebbe approdare in Consiglio Comunale. A patto, ovviamente, che le Commissioni - nel frattempo - abbiano portato a termine il loro lavoro sulla questione. Quando si saprà qualcosa di definitivo sul futuro di San Siro e del calcio a Milano? Lunedì 29 settembre, quando i consiglieri emetteranno il proprio voto.

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha già comunicato di voler votare a favore. Ma, come evidenziato dal 'CorSport', all'interno della sua maggioranza ci sono anche pareri contrari. Neanche all'opposizione, poi, sembra esserci unità d'intenti. Partita, pertanto, davvero aperta: per far sì che Milan e Inter acquistino lo stadio di San Siro e le aree circostanti serviranno almeno 25 voti favorevoli.

In caso di esito negativo, Milan e Inter pronti a fare lo stadio altrove

L'idea di Milan e Inter è quella di un nuovo stadio condiviso, moderno e funzionale, da 71.500 posti su due anelli: progetto già affidato agli studi di Lord Norman Foster e di David Manica. In caso, però, di votazione negativa in Consiglio Comunale, entrambi i club sono pronti ad abbandonare Milano per costruire lo stadio altrove. Il Milan, lo ricordiamo, ha ancora in piedi un progetto tutto rossonero a San Donato Milanese. I nerazzurri si accoderebbero?

