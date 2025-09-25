Giuseppe Sala , Sindaco di Milano, ha già comunicato di voler votare a favore. Ma, come evidenziato dal 'CorSport', all'interno della sua maggioranza ci sono anche pareri contrari. Neanche all'opposizione, poi, sembra esserci unità d'intenti. Partita, pertanto, davvero aperta: per far sì che Milan e Inter acquistino lo stadio di San Siro e le aree circostanti serviranno almeno 25 voti favorevoli .

L'idea di Milan e Inter è quella di un nuovo stadio condiviso, moderno e funzionale, da 71.500 posti su due anelli: progetto già affidato agli studi di Lord Norman Foster e di David Manica. In caso, però, di votazione negativa in Consiglio Comunale, entrambi i club sono pronti ad abbandonare Milano per costruire lo stadio altrove. Il Milan, lo ricordiamo, ha ancora in piedi un progetto tutto rossonero a San Donato Milanese. I nerazzurri si accoderebbero?