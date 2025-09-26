Adriano Galliani ha salutato ufficialmente il Monza . La notizia è arrivata ieri, al termine del closing per il passaggio di proprietà del club brianzolo da Finivest a Beckett Layne Ventures . Ora, dunque, lo storico dirigente del Milan - ex braccio destro di Silvio Berlusconi - è libero di decidere se proseguire nella sua carriera nel calcio. Rimane ancora aperta la possibilità che torni nel club rossonero , magari con un ruolo di consulenza. Sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si trova un'intervista a Galliani ( qui l'intervista completa ). Tra i vari temi trattati, è stato dato spazio anche al nuovo (e vecchio) allenatore del Milan , Massimiliano Allegri . Tutti, infatti, ricorderanno la prima avventura rossonera del tecnico livornese. Fu proprio Galliani a sceglierlo in quell'occasione. Ecco che cosa ha detto in merito.

Milan, Galliani sull'Allegri di ieri e di oggi

Le sue parole: "Max è un grande allenatore. Ci ho visto bene... Quando era al Cagliari, gli ripetevo: 'Lei ha il phisique du role' per il Milan. Perché, per guidare una grande, conta anche la presenza. Max giocava e vestiva bene. Un bel fioeu, direbbe Gullit. Il mio sogno è lo scudetto al primo colpo, come nel 2010-2011. Può farcela, sono ottimista. I dirigenti rossoneri hanno fatto una scelta azzeccatissima".