Di Napoli: “Sono curioso di vedere quando calerà Modric cosa farà il Milan”

L'impatto di Modric al Milan è stato estremamente positivo. E quando calerà? Arturo di Napoli ha trattato questo e altri temi a TMW Radio. Ecco le sue parole

Redazione PM 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 17:32)

La partita di cartello di questo weekend di Serie A (quinta giornata di campionato) sarà Milan-Napoli. L'appuntamento è per domenica sera, alle ore 20:45, a San Siro. Si tratta del primo big match per entrambe le squadre e c'è grande attesa. I padroni di casa, infatti, stanno vivendo un ottimo momento di forma. Allo stesso tempo, gli ospiti sono l'unica squadra a punteggio pieno in classifica. Dando un occhio alle probabili formazioni, salta all'occhio la presenza di Luka Modric ancora dal primo minuto. Dopo aver riposato in Coppa Italia contro il Lecce, il campione croato è pronto a riprendere il comando delle operazioni a centrocampo. Per ora, nonostante i 40 anni, sta mostrando una grande condizione fisica. E se dovesse calare, cosa succederà? A questo e ad altri interrogativi ha risposto Arturo Di Napoli in avvicinamento a Milan-Napoli. Di seguito, si riportano le sue parole a TMW Radio.