Di Napoli: “Sono curioso di vedere quando calerà Modric cosa farà il Milan”

L'impatto di Modric al Milan è stato estremamente positivo. E quando calerà? Arturo di Napoli ha trattato questo e altri temi a TMW Radio. Ecco le sue parole
La partita di cartello di questo weekend di Serie A (quinta giornata di campionato) sarà Milan-Napoli. L'appuntamento è per domenica sera, alle ore 20:45, a San Siro. Si tratta del primo big match per entrambe le squadre e c'è grande attesa. I padroni di casa, infatti, stanno vivendo un ottimo momento di forma. Allo stesso tempo, gli ospiti sono l'unica squadra a punteggio pieno in classifica. Dando un occhio alle probabili formazioni, salta all'occhio la presenza di Luka Modric ancora dal primo minuto. Dopo aver riposato in Coppa Italia contro il Lecce, il campione croato è pronto a riprendere il comando delle operazioni a centrocampo. Per ora, nonostante i 40 anni, sta mostrando una grande condizione fisica. E se dovesse calare, cosa succederà? A questo e ad altri interrogativi ha risposto Arturo Di Napoli in avvicinamento a Milan-Napoli. Di seguito, si riportano le sue parole a TMW Radio.

Milan-Napoli, confronto tra Allegri e Conte. Chi preferisce oggi? "Conte ha fatto bene in questi anni, ma il Milan sembra una squadra diversa. Modric ha dato una qualità pazzesca, ma anche mentalità. Sono curioso però di vedere quando calerà Modric cosa farà il Milan. Il Napoli ha una certa mentalità e scelgo Conte".

Quale sarà la chiave di questa partita? "Sono due squadre che hanno nella fase difensiva l'arma migliore. La mentalità rimane 'prima non prenderle'. Sarà una partita combattuta, dove la giocata del singolo o la palla inattiva potrebbe sbloccare il match".

Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay: quale coppia preferisce? "Avrei scelto all'inizio quelli del Napoli, ma Rabiot e Modric ora hanno fatto vedere grandi cose. Possono davvero fare la differenza ora. Hanno dato un peso diverso al Milan rispetto agli altri due al Napoli. Sono curioso di vedere il Milan in questa sfida così importante".

Davanti Gimenez o Hojlund decisivo? "Hojlund, mi piace tanto. Si è inserito subito bene".

