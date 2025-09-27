Juventus in ansia per Bremer: da valutare il centrale in vista del Milan

Tutto il mondo bianconero è in ansia, anche in vista di Juventus-Milan. Durante il match di oggi contro l'Atalanta, valido per la 5 giornata di Serie A, il difensore centrale bianconero Gleison Bremer è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 75 a causa di un problema al ginocchio. Il difensore brasiliano, dopo uno scontro di gioco, ha accusato un fortissimo dolore ed è stato costretto a chiedere il cambio ad Igor Tudor. Il centrale è uscito accompagnato dallo staff medico bianconero con del ghiaccio applicato sulla zona colpita.