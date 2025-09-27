Juventus in ansia per Bremer: da valutare il centrale in vista del Milan

Tutto il mondo bianconero è in ansia, anche in vista di Juventus-Milan. Durante il match di oggi contro l'Atalanta, valido per la 5 giornata di Serie A, il difensore centrale bianconero Gleison Bremer è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 75 a causa di un problema al ginocchio. Il difensore brasiliano, dopo uno scontro di gioco, ha accusato un fortissimo dolore ed è stato costretto a chiedere il cambio ad Igor Tudor. Il centrale è uscito accompagnato dallo staff medico bianconero con del ghiaccio applicato sulla zona colpita.
Le sue condizioni fisiche saranno seguite e valutate attentamente nelle prossime ore, anche attraverso l'utilizzo di alcuni esami specifici. La sua presenza nel big match di settimana prossima all'Allianz stadium contro il Milan di Massimiliano Allegri, però, al momento resta in forte dubbio. E' da capire l'entità dell'infortunio e, in caso, i suoi tempi di ripresa. Nel frattempo, i tifosi bianconeri restano in apprensione.
