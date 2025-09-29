Durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Bonanni. Ecco il suo parere sul Milan e non solo

Tanti i pareri positivi sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri a San Siro contro il Napoli Campione d'Italia in carica. Il Diavolo, dopo un primo tempo brillante, ha tenuto il vantaggio con le unghie e con i denti nel secondo tempo, nonostante l'uomo in meno. Non tutti però sono convinti che i rossoneri possano competere per la vittoria finale.

Bonanni controcorrente: "Milan non è una squadra più forte di Inter e Napoli. Sta facendo ..."

La pensa così l'ex calciatore Massimo Bonanni: "Credo che il Milan non è una squadra che può essere pensata più forte di Inter e Napoli. Ieri ottimi 20 minuti iniziali, ho visto un giocatore particolarmente in difficoltà, ossia Marianucci, dall'altra parte il Milan ha fatto una fase perfetta, ha rischiato il giusto".