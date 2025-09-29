Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Bonanni sicuro: “Il Milan credo stia facendo sopra le sue possibilità, Napoli e Inter sono più forti”

ULTIME MILAN NEWS

Bonanni sicuro: “Il Milan credo stia facendo sopra le sue possibilità, Napoli e Inter sono più forti”

Bonanni sicuro: ''Il Milan credo stia facendo sopra le sue possibilità, Napoli e Inter sono più forti'
Durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Bonanni. Ecco il suo parere sul Milan e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Tanti i pareri positivi sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri a San Siro contro il Napoli Campione d'Italia in carica. Il Diavolo, dopo un primo tempo brillante, ha tenuto il vantaggio con le unghie e con i denti nel secondo tempo, nonostante l'uomo in meno. Non tutti però sono convinti che i rossoneri possano competere per la vittoria finale.

Bonanni controcorrente: "Milan non è una squadra più forte di Inter e Napoli. Sta facendo ..."

—  

La pensa così l'ex calciatore Massimo Bonanni: "Credo che il Milan non è una squadra che può essere pensata più forte di Inter e Napoli. Ieri ottimi 20 minuti iniziali, ho visto un giocatore particolarmente in difficoltà, ossia Marianucci, dall'altra parte il Milan ha fatto una fase perfetta, ha rischiato il giusto".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri, questo Milan è a sua immagine e somiglianza: vittoria con gli attributi con un 'ma'>>>

Il tecnico chiude il suo intervento sui rossoneri a TMW Radio durante Maracanà in questo modo: "Il Milan credo stia facendo sopra le sue possibilità, Napoli e Inter sono più forti". Per i rossoneri pronto subito un altro test: domenica sera sfida contro la Juventus.

Leggi anche
Costacurta: “Con Modric e Rabiot tanta leadership. Rispetto alla scorsa stagione...
De Paola esalta Modric: “Un fuoriclasse. Bisognerebbe trasmettere la sua partita di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA