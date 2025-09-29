Milan, Costacurta: 'Leadership? Con Modric e Rabiot meglio della ...'

Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Costacurta: “C’è una squadra, undici che corrono”. Modric, Rabiot e la differenza di leadership

Alessandro Costacurta, leggenda rossonera, ha parlato dopo la vittoria del Milan contro il Napoli in particolare di Modric e Rabiot. Ecco le sue parole a Sky
"Credo che sia arrivata tanta, tanta leadership che credo non ci fosse mai stata". Alessandro Costacurta, leggenda rossonera, parla così dell'arrivo al Milan di due centrocampisti come Modric e Rabiot: "Stiamo parlando di due giocatori di livello internazionale", queste le parole dell'ex Milan a Sky Sport.

Milan, Costacurta analizza la differenza di leadership

Dopo la vittoria del Milan contro il Napoli 'Billy' continua con la sua analisi: "Poi c'è una squadra, tutti e undici che corrono. Mi spiace dirlo però questa è una squadra, undici giocatori che corrono tutti dietro all'avversario".

Costacurta continua con il suo pensiero: "Gimenez dà fastidio continuamente, non solo per chiamare la profondità, ma anche appunto per aiutare i compagni. E' una squadra che in undici si muove bene e quindi c'è da dire anche quello. Quando i leader dello scorso anno, secondo me, sono cambiati e quest'anno ne sono arrivati altri due leggermente meglio, sempre come leadership sto parlando", questa la chiosa finale di Costacurta.

