Milan, Costacurta: 'Leadership? Con Modric e Rabiot meglio della ...'

Costacurta continua con il suo pensiero: "Gimenez dà fastidio continuamente, non solo per chiamare la profondità, ma anche appunto per aiutare i compagni. E' una squadra che in undici si muove bene e quindi c'è da dire anche quello. Quando i leader dello scorso anno, secondo me, sono cambiati e quest'anno ne sono arrivati altri due leggermente meglio, sempre come leadership sto parlando", questa la chiosa finale di Costacurta.