Il telecronista Antonio Di Gennaro, a TMW Radio, ha parlato anche dei gol di Pio Esposito e di Francesco Camarda, talenti di Inter e Milan. Ecco il suo parere

Emiliano Guadagnoli Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 19:16)

"Sono contento per entrambi. Per Pio Esposito nutro qualcosa di diverso, Camarda è più giovane di tre anni e depone a suo favore". Il telecronista ed ex giocatore Antonio Di Gennaro ha parlato di Camarda ed Esposito, talenti di italiani che hanno trovato il loro primo gol in Serie A: "Mi auguro che possa giocare in maniera stabile a Lecce, che ha bisogno di attaccanti prolifici", questo il parere nello specifico su Camarda.

Di Gennaro: "Esposito e Camarda? Sono contento per entrambi. Alle Juve manca un Rabiot" — Nel suo intervento a TMW Radio durante Maracanà, Di Gennaro ha risposto anche alla domanda 'Juve, che dice dopo il pari con l'Atalanta?'. Ecco la sua risposta: "Il centrocampo manca un Rabiot che ha il Milan. E poi non so se ha preparato una partita così forse per non dare punti di riferimento, ma con due centravanti in panchina qualcosa stride. Giochi in casa...la sana competitività deve esserci ma un attaccante di riferimento ci deve essere sempre".

Ricordiamo che la Juventus ospiterà proprio il Milan nella prossima giornata della Serie A.