La vittoria di ieri del Milan contro il Napoli ha messo in evidenza molti meriti di Massimiliano Allegri . In poco tempo il tecnico livornese ha messo insieme una squadra compatta, ostica e unita per raggiungere i propri obiettivi. Daniele Garbo , a TMW Radio, ha sottolineato i meriti di Allegri, esprimendo però alcuni dubbi rispetto alle possibilità di scudetto del Milan . Il problema principale, a suo avviso, è il centravanti.

A chi dedicheresti un commento per questa giornata di Serie A? "A Max Allegri, che tutti davano per bollito e che invece in pochissimo tempo ha ridato un'identità al Milan. Sta facendo qualcosa di straordinario. La strada è ancora lunga ma sta dimostrando di essere un signor allenatore. Per dire se può essere una squadra da scudetto però è ancora troppo presto. Anche perché al momento segna Pulisic, segnano i centrocampisti, ma ancora non segna Gimenez. Gli scudetti si vincono anche con i centravanti e al momento lì davanti il messicano non si vede. Inoltre vedremo come verrà utilizzato Leao ora che è rientrato".