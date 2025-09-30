Pianeta Milan
Garbo: “Gli scudetti si vincono con i centravanti e lì davanti il messicano non si vede”

Daniele Garbo è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio per commentare Milan-Napoli. Ha comunicato alcune perplessità sui rossoneri per lo Scudetto
La vittoria di ieri del Milan contro il Napoli ha messo in evidenza molti meriti di Massimiliano Allegri. In poco tempo il tecnico livornese ha messo insieme una squadra compatta, ostica e unita per raggiungere i propri obiettivi. Daniele Garbo, a TMW Radio, ha sottolineato i meriti di Allegri, esprimendo però alcuni dubbi rispetto alle possibilità di scudetto del Milan. Il problema principale, a suo avviso, è il centravanti.

Milan-Napoli, il commento di Garbo

A chi dedicheresti un commento per questa giornata di Serie A? "A Max Allegri, che tutti davano per bollito e che invece in pochissimo tempo ha ridato un'identità al Milan. Sta facendo qualcosa di straordinario. La strada è ancora lunga ma sta dimostrando di essere un signor allenatore. Per dire se può essere una squadra da scudetto però è ancora troppo presto. Anche perché al momento segna Pulisic, segnano i centrocampisti, ma ancora non segna Gimenez. Gli scudetti si vincono anche con i centravanti e al momento lì davanti il messicano non si vede. Inoltre vedremo come verrà utilizzato Leao ora che è rientrato".

