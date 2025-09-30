Impallomeni: “Possiamo dire che il Milan può lottare per il titolo”

La vittoria del Milan contro il Napoli per 2-1 ha fatto sorgere una domanda: i rossoneri sono da Scudetto? Ovviamente, è ancora molto presto per dirlo. Tuttavia, le ultime prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri - e, soprattutto, l'impresa di domenica sera - stanno iniziando a dare qualche speranza ai tifosi rossoneri, che desiderano fortemente vedere la loro squadra tornare a lottare per posizioni di vertice. L'esperienza e la leadership del tecnico livornese, insieme all'innesto di alcuni giocatori molto importanti (Modric e Rabiot su tutti) stanno già facendo la differenza rispetto alle passate stagioni. Basandosi sulle impressioni lasciate da Milan-Napoli, Stefano Impallomeni - ex calciatore e ora giornalista - ha comunicato il suo pensiero sulle frequenze di 'TMW Radio'. Di seguito, si riportano le parole dell'opinionista.