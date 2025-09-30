Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Impallomeni: “Possiamo dire che il Milan può lottare per il titolo”

INTERVISTE

Impallomeni: “Possiamo dire che il Milan può lottare per il titolo”

Impallomeni: 'Possiamo dire che il Milan può lottare per il titolo'
Dopo Milan-Napoli i rossoneri possono essere considerati candidati per lo Scudetto? Secondo Stefano Impallomeni sì. Ecco le sue parole a TMW Radio
Redazione PM

La vittoria del Milan contro il Napoli per 2-1 ha fatto sorgere una domanda: i rossoneri sono da Scudetto? Ovviamente, è ancora molto presto per dirlo. Tuttavia, le ultime prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri - e, soprattutto, l'impresa di domenica sera - stanno iniziando a dare qualche speranza ai tifosi rossoneri, che desiderano fortemente vedere la loro squadra tornare a lottare per posizioni di vertice. L'esperienza e la leadership del tecnico livornese, insieme all'innesto di alcuni giocatori molto importanti (Modric e Rabiot su tutti) stanno già facendo la differenza rispetto alle passate stagioni. Basandosi sulle impressioni lasciate da Milan-Napoli, Stefano Impallomeni - ex calciatore e ora giornalista - ha comunicato il suo pensiero sulle frequenze di 'TMW Radio'. Di seguito, si riportano le parole dell'opinionista.

Milan da Scudetto? Il pensiero di Impallomeni

—  

LEGGI ANCHE: Milan, per l’attacco si riaccende una vecchia fiamma. A condizioni economiche favorevoli >>>

Il suo pensiero: "Abbiamo visto una squadra tosta, che gioca a una velocità impressionante, un equilibrio diverso. Non pensavo che Allegri mettesse tutto a posto così velocemente, senza Leao e altri. Con questo impegno e con un impegno a settimana, possiamo dire che il Milan può lottare per il titolo".

Leggi anche
Santacroce: “Milan da Scudetto? E’ presto per dirlo, perché qualche occasione...
Garbo: “Gli scudetti si vincono con i centravanti e lì davanti il messicano non si vede”

© RIPRODUZIONE RISERVATA