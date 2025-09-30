La vittoria del Milan contro il Napoli per 2-1 ha fatto sorgere una domanda: i rossoneri sono da Scudetto? Ovviamente, è ancora molto presto per dirlo. Tuttavia, le ultime prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri - e, soprattutto, l'impresa di domenica sera - stanno iniziando a dare qualche speranza ai tifosi rossoneri, che desiderano fortemente vedere la loro squadra tornare a lottare per posizioni di vertice. L'esperienza e la leadership del tecnico livornese, insieme all'innesto di alcuni giocatori molto importanti (Modric e Rabiot su tutti) stanno già facendo la differenza rispetto alle passate stagioni. Basandosi sulle impressioni lasciate da Milan-Napoli, Stefano Impallomeni - ex calciatore e ora giornalista - ha comunicato il suo pensiero sulle frequenze di 'TMW Radio'. Di seguito, si riportano le parole dell'opinionista.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Impallomeni: “Possiamo dire che il Milan può lottare per il titolo”
INTERVISTE
Impallomeni: “Possiamo dire che il Milan può lottare per il titolo”
Dopo Milan-Napoli i rossoneri possono essere considerati candidati per lo Scudetto? Secondo Stefano Impallomeni sì. Ecco le sue parole a TMW Radio
Milan da Scudetto? Il pensiero di Impallomeni—
LEGGI ANCHE: Milan, per l’attacco si riaccende una vecchia fiamma. A condizioni economiche favorevoli >>>
Il suo pensiero: "Abbiamo visto una squadra tosta, che gioca a una velocità impressionante, un equilibrio diverso. Non pensavo che Allegri mettesse tutto a posto così velocemente, senza Leao e altri. Con questo impegno e con un impegno a settimana, possiamo dire che il Milan può lottare per il titolo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA