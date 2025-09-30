Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 30 settembre 2025. Ma anche e soprattutto nel corso della giornata sono emerse notizie di importanza capitale per il futuro del club rossonero. Dopo il successo contro il Napoli e in attesa del confronto dell'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, si respira un bell'aria intorno al Diavolo. Per Adrien Rabiot "c'è aria di grande stagione". Che il centrocampista francese abbia ragione? Lo speriamo tutti! Intanto, vediamo insieme le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA