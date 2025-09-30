Milan-Napoli, Estupinan errori e un passo indietro: occhio alle reazioni ...

Milan-Napoli , Estupinan è stato in difficoltà per tutta la partita: già nel primo tempo l'esterno rossonero ha fatto molta fatica a tenere contro Politano, che spesso lo ha superato in uno contro uno mettendo in area di rigore del Milan palloni pericolosi. Sicuramente un passo indietro per il giocatore ecuadoriano che era in netta crescita: buona prova contro Orsolini e il Bologna, ottima contro l'Udinese. Contro la squadra di Conte è stato senza dubbio il peggiore del Milan : prestazione aggravata dal suo errore sul rigore. Estupinan arriva in ritardo e compie anche un'ingenuità, non pensando che un fallo così chiaro sarebbe costato un rosso.

Per Estupinan 57 minuti in campo con 29 tocchi un passaggio chiave. 19 passaggi precisi, un intercetto, un rigore concesso (con un rosso a suo carico), zero duelli vinti. Come possiamo vedere dalla heatmap, il terzino sinistro ha giocato abbastanza basso contro il Napoli. Come detto varie volte, Estupinan è arrivato al Milan con un peso molto alto sulle spalle, ovvero quello di sostituire un giocatore come Theo Hernandez, che è stato molto importanti nelle sue stagioni in rossonero. Restano inutili i paragoni per due giocatori che sono diversi e che giocano in circostanze diverse. Le critiche sono inevitabile dopo una prestazione negativa e non solo per l'errore sul rigore. Inoltre mette in difficoltà Allegri che dovrà togliere una pedina a una difesa che stava funzionando alla grande. Detto questo, non è giusto andarli contro.