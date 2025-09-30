Nell'ultimo weekend di Serie A, tra le varie partite, è andato in scena il primo big mach stagionale dei rossoneri: tra le mura di San Siro si è giocato Milan-Napoli. Il match, vinto dai rossoneri di Massimiliano Allegri per 2-1 in inferiorità numerica, ha suscitato diverse opinioni e, tra le varie voci che hanno espresso il proprio pensiero a riguardo, c'è stata anche quella di un ex calciatore azzurro. Intervenuto ai microfoni del Club di Sky Sport 24 nel post gara, Fabio Quagliarella ha parlato del ig match. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Quagliarella: “Milan-Napoli ha dato ai rossoneri la fiducia di poter star la davanti”
INTERVISTE
Quagliarella: “Milan-Napoli ha dato ai rossoneri la fiducia di poter star la davanti”
A parlare di Milan-Napoli ai microfoni del club su SkySport 24 è stato anche l'ex calciatore Fabio Qaugliarella: le sue parole
Quagliarella: "Il Milan non avendo le coppe può dar seriamente fastidio"—
LEGGI ANCHE: Pavlovic: due immagini simbolo che rappresentano il cambio del Milan. Nel nuovo ruolo …
"La partita del Milan contro il Napoli dà quella ai rossoneri quella fiducia di pensare che si può stare lì davanti. La squadra ha corso tantissimo, atleticamente sono messi bene e mettere in difficoltà il Napoli da questo punto di vista ce ne vuole. Non avendo le coppe possono veramente dare fastidio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA