Quagliarella: “Milan-Napoli ha dato ai rossoneri la fiducia di poter star la davanti”

Nell'ultimo weekend di Serie A, tra le varie partite, è andato in scena il primo big mach stagionale dei rossoneri: tra le mura di San Siro si è giocato Milan-Napoli. Il match, vinto dai rossoneri di Massimiliano Allegri per 2-1 in inferiorità numerica, ha suscitato diverse opinioni e, tra le varie voci che hanno espresso il proprio pensiero a riguardo, c'è stata anche quella di un ex calciatore azzurro. Intervenuto ai microfoni del Club di Sky Sport 24 nel post gara, Fabio Quagliarella ha parlato del ig match. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: