Ventola si interroga: “Può andare lontano il Milan in questo modo? Non lo so”

Nicola Ventola, ex attaccante, ha commentato durante 'Viva el Futbol' la vittoria del Milan contro il Napoli. Ecco il suo pare
Emiliano Guadagnoli
"Allegri ha messo dei giocatori che erano una banda ma li ha amalgamati subito. Questo non è calcio, non è tattica ma è già una cosa positiva. Gli sono arrivati due grandissimi giocatori di qualità che lo aiutano nella gestione e nel modo in cui Allegri gestisce le partite". Così Nicola Ventola, ex giocatore dell'Inter, ha parlato di Milan-Napoli durante 'Viva el Futbol'.

Ventola sul Milan: "C'è la mentalità di andare in avanti. Poi una domanda"

L'opinionista continua: "C'è la mentalità di andare in avanti, vedi Pavlovic che a volte lo fa in maniera confusionaria, però già che si stacca, accompagnano anche i difensori, lo vedo come un qualcosa di positivo. Vedere al fischio finale Modric che si inginocchia vuol dire che comunque a parte il risultato, qualcosa questo allenatore a livello mentale alla squadra lo sta dando".

Secondo Ventola vittoria del Milan è stata meritata? "Non lo so, che può andare lontano il Milan in questo modo? Non lo so quando affronterà le squadre grandi come andrà, però ci sono dei giocatori importanti che ti fanno la differenza".

