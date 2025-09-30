"Allegri ha messo dei giocatori che erano una banda ma li ha amalgamati subito. Questo non è calcio, non è tattica ma è già una cosa positiva. Gli sono arrivati due grandissimi giocatori di qualità che lo aiutano nella gestione e nel modo in cui Allegri gestisce le partite". Così Nicola Ventola, ex giocatore dell'Inter, ha parlato di Milan-Napoli durante 'Viva el Futbol'.