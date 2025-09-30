Ferri: “Non si può criticare questo Milan. Allegri ha cambiato totalmente la squadra”

Ferri: "Milan? Allegri ha cambiato la squadra, ma 11 contro 10..."

Su Milan-Napoli: "Ci siamo dimenticati il Milan dello scorso anno. Non si può criticare questo Milan. E' primo in classifica e poi per come difende e imposta le partite è diverso. Allegri ha cambiato totalmente la squadra, ha la stessa difesa dello scorso anno e ha preso pochi gol. 11 contro 11 è stata una partita, 11 contro 10 è stata un'altra, ma qui non c'è stato il predominio di entrambe comunque, ma ha avuto l'occasione per pareggiarla".