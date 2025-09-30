Ferri: “Non si può criticare questo Milan. Allegri ha cambiato totalmente la squadra”

Giacomo Ferri, ex calciatore e attuale allenatore, ha speso alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria col Napoli
Giacomo Ferri, ex calciatore e attuale allenatore, ha speso alcune parole ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà' per parlare del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Napoli di Antonio Conte, attuale campione d'Italia in carica. Tra i complimenti ai rossoneri di Max, spiccano anche le parole sul Napoli, sopratutto nel finale di gara. Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni di Ferri:
Ferri: "Milan? Allegri ha cambiato la squadra, ma 11 contro 10..."
Su Milan-Napoli: "Ci siamo dimenticati il Milan dello scorso anno. Non si può criticare questo Milan. E' primo in classifica e poi per come difende e imposta le partite è diverso. Allegri ha cambiato totalmente la squadra, ha la stessa difesa dello scorso anno e ha preso pochi gol. 11 contro 11 è stata una partita, 11 contro 10 è stata un'altra, ma qui non c'è stato il predominio di entrambe comunque, ma ha avuto l'occasione per pareggiarla".