De Canio: “Il Milan è una squadra diversa dal recente passato e il merito è di Allegri”

Luigi De Canio, ex allenatore italiano, ha speso alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Napoli
Luigi De Canio, ex allenatore italiano, ha speso alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Napoli per 2-1. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Su Milan-Napoli

"Penso due cose: il Milan è una squadra diversa dal recente passato, e il grande merito è del suo allenatore. non è guarita del tutto, perché giocatori di una grande squadra devono avere un livello di attenzione nelle fasi cruciali molto più alto. Ma è una squadra che ha imparato a soffrire di più. Il Napoli è campione d'Italia, ha preso una maggiore consapevolezza della propria forza, anche grazie a una rosa più completa, ed è stata una partita di buon livello".

Sul Rebus attaccanti (e le parole sulla Juventus)

"Mi sono fatto un'idea: credo che la Juve probabilmente abbia, per il suo ruolo di grande squadra, abbia un problema a centrocampo. E' fatto di giocatori non di eccezionale qualità. C'è bisogno di giocatori di personalità, come Modric, che sappiano amministrare il pallone. Se hai la palla, il tuo gioco offensivo ti permette di avere delle soluzioni che in altri contesti non avresti. Se hai bisogno della spinta di tutta la squadra per segnare, rischi anche di prenderli i gol. Per trovare un equilibrio, ecco che ha scelto non una punta vera"

