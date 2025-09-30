L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli, presente negli studi ufficiali del club, ai microfoni di Milan TV ha voluto commentare la grande vittoria in inferiorità numerica del Milan di Allegri contro il Napoli, campione d'Italia in carica. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Galli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza importante”
INTERVISTE
Galli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza importante”
L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli, presente negli studi ufficiali del club, ai microfoni di Milan TV ha voluto commentare Milan-Napoli
LEGGI ANCHE: Pavlovic: due immagini simbolo che rappresentano il cambio del Milan. Nel nuovo ruolo …
"Vanno fatti i complimenti ad Allegri e ai giocatori per la vittoria. Questo Milan ha ribadito di essere una forza importante di questo campionato. E' partito bene, ha segnato subito un bel gol. Pulisic fa un grande azione e dà una palla che è solo da spingere in rete. Saelemaekers si è fatto trovare pronto. Tutte e due le azioni dei gol sono state belle. In mezzo ai due gol, va detto, tanto Napoli, ma il Milan si è difeso bene, a volte era un po' troppo basso, e ha portato a casa tre punti d'oro. Abbiamo lottato e ci siamo sacrificati tutti, siamo squadra e questo è molto importante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA