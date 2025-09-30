Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Galli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza importante”

INTERVISTE

Galli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza importante”

Filippo Galli AC Milan
L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli, presente negli studi ufficiali del club, ai microfoni di Milan TV ha voluto  commentare Milan-Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli, presente negli studi ufficiali del club, ai microfoni di Milan TV ha voluto  commentare la grande vittoria in inferiorità numerica del Milan di Allegri contro il Napoli, campione d'Italia in carica. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

LEGGI ANCHE: Pavlovic: due immagini simbolo che rappresentano il cambio del Milan. Nel nuovo ruolo …

"Vanno fatti i complimenti ad Allegri e ai giocatori per la vittoria. Questo Milan ha ribadito di essere una forza importante di questo campionato. E' partito bene, ha segnato subito un bel gol. Pulisic fa un grande azione e dà una palla che è solo da spingere in rete. Saelemaekers si è fatto trovare pronto. Tutte e due le azioni dei gol sono state belle. In mezzo ai due gol, va detto, tanto Napoli, ma il Milan si è difeso bene, a volte era un po' troppo basso, e ha portato a casa tre punti d'oro. Abbiamo lottato e ci siamo sacrificati tutti, siamo squadra e questo è molto importante".

Leggi anche
Marotta su San Siro: “Milan e Inter agiscono nell’interesse della collettività”
Gregucci: “Allegri focalizzato sul risultato. Per me Leao non è un problema. Ecco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA