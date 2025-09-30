Galli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza importante”

"Vanno fatti i complimenti ad Allegri e ai giocatori per la vittoria. Questo Milan ha ribadito di essere una forza importante di questo campionato. E' partito bene, ha segnato subito un bel gol. Pulisic fa un grande azione e dà una palla che è solo da spingere in rete. Saelemaekers si è fatto trovare pronto. Tutte e due le azioni dei gol sono state belle. In mezzo ai due gol, va detto, tanto Napoli, ma il Milan si è difeso bene, a volte era un po' troppo basso, e ha portato a casa tre punti d'oro. Abbiamo lottato e ci siamo sacrificati tutti, siamo squadra e questo è molto importante".