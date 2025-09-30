Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Gregucci: “Allegri focalizzato sul risultato. Per me Leao non è un problema. Ecco perché”

ULTIME MILAN NEWS

Gregucci: “Allegri focalizzato sul risultato. Per me Leao non è un problema. Ecco perché”

Milan, Gregucci: 'Leao non è un problema. Ecco come vedo Allegri'
L'ex calciatore e allenatore Angelo Gregucci ha parlato a TMW Radio anche del Milan: il suo pensiero su Massimiliano Allegri e Rafa Leao. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Vedo sempre un tecnico molto focalizzato sul risultato". L'ex calciatore e allenatore Angelo Gregucci ha risposto così alla domanda 'vede qualcosa di nuovo con Allegri?': E' un grande para.... nella gestione delle risorse umane. E' una squadra che capisce i momenti della gara, ed è merito di Allegri", continua Gregucci nel suo intervento durante Maracanà di TMW Radio.

Gregucci: "Allegri in questo momento è la miglior figura per ottimizzare tutto. Su Leao ..."

—  

L'allenatore continua la sua analisi sull'allenatore del Milan: "E' uno che ha anche la fortuna di avere un solo impegno settimanale, e che riesce a ottimizzare la squadra".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Fofana è la vera sorpresa del centrocampo: Allegri lo ha ‘sbloccato’. Serve solamente …

Il parere sul prossimo inserimento di Leao dopo il recupero dall'infortunio: "Per me Leao non è un problema, come sento dire, perché Allegri ama lasciare liberi i suoi talenti. Perderà più tempo a cercare una difesa più rocciosa. Ha tanto da guadagnare questo Milan, e Allegri in questo momento è la miglior figura per ottimizzare tutto". Per il Milan, dopo la vittoria contro il Napoli, arriva la trasferta contro la Juventus.

Leggi anche
Corbani (Sì Meazza) su San Siro: “Conduzione pessima, faremo ricorso al TAR”
Ferri: “Non si può criticare questo Milan. Allegri ha cambiato totalmente la squadra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA