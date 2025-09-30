Milan, Gregucci: 'Leao non è un problema. Ecco come vedo Allegri'

L'ex calciatore e allenatore Angelo Gregucci ha parlato a TMW Radio anche del Milan: il suo pensiero su Massimiliano Allegri e Rafa Leao. Ecco le sue parole

Emiliano Guadagnoli Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 20:46)

"Vedo sempre un tecnico molto focalizzato sul risultato". L'ex calciatore e allenatore Angelo Gregucci ha risposto così alla domanda 'vede qualcosa di nuovo con Allegri?': E' un grande para.... nella gestione delle risorse umane. E' una squadra che capisce i momenti della gara, ed è merito di Allegri", continua Gregucci nel suo intervento durante Maracanà di TMW Radio.