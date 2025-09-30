Pianeta Milan
Ferri: 'Non si può criticare questo Milan. Allegri ha cambiato totalmente la squadra'
A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri. Ecco il suo parere sul Milan e su Massimiliano Allegri
Il Milan ha vinto contro il Napoli: un grande primo tempo con un Pulisic mattatore (gol e assist). Nella ripresa, quasi giocata interamente in dieci contro undici, la squadra di Allegri ha mantenuto il vantaggio portando a casa tre punti. A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri. Ecco il suo parere su Milan-Napoli.

Ferri: "Il Milan è primo, non è criticabile. Allegri ha cambiato la squadra. Con la stessa difesa ..."

"Ci siamo dimenticati il Milan dello scorso anno. Non si può criticare questo Milan. E' primo in classifica e poi per come difende e imposta le partite è diverso".

Ferri ha parlato anche del lavoro fatto finora dell'allenatore del Milan: "Allegri ha cambiato totalmente la squadra, ha la stessa difesa dello scorso anno e ha preso pochi gol. 11 contro 11 è stata una partita, 11 contro 10 è stata un'altra, ma qui non c'è stato il predominio di entrambe comunque, ma ha avuto l'occasione per pareggiarla". Per il Milan domenica ci sarà la partita contro la Juventus.

