Milan, Serafini: 'San Siro? Non è una struttura rinnovabile. Persi ...'

Serafini continua: "Gli impianti sportivi non sono un'opera d'arte, tanto che inglesi e spagnoli non si sono fermati a rinnovare certi stadi storici, ma li hanno ricostruiti. Il Milan ha rinunciato a fare lo stadio da solo, sono stati spesi decine di milioni per San Donato. Sono stati persi cinque anni, ora vedremo. E' però l'unica città europea con due squadre vincitrici di Champions costrette ad avere un solo impianto. Milano aveva bisogno di questa svolta".