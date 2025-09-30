Milan, Serafini: 'San Siro? Non è una struttura rinnovabile. Persi ...'

Pianeta Milan
Serafini: “San Siro non era rinnovabile. Il Milan ha speso milioni per San Donato. Persi …”

Lo stadio San Siro è ufficialmente del Milan e dell'Inter. Luca Serafini, giornalista che spesso parla del Milan, ha commentato la notizia a TMW Radio
Emiliano Guadagnoli
Nottata e giornata storica per la città di Milan: il Consiglio Comunale della città, intorno alle ore 03:45, ha votato favorevolmente la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Un passo storico anche per i due club e una svolta per la costruzione del nuovo stadio. Luca Serafini, giornalista che spesso parla del Milan, ha commentato questa notizia.

"L'aspetto negativo è quello di dover rinunciare a San Siro dopo questi decenni, che è diventato un tempio del calcio mondiale. Ma purtroppo non è una struttura rinnovabile, come hanno detto in tanti esperti", queste le sue parole a Maracanà di TMW Radio.

Serafini continua: "Gli impianti sportivi non sono un'opera d'arte, tanto che inglesi e spagnoli non si sono fermati a rinnovare certi stadi storici, ma li hanno ricostruiti. Il Milan ha rinunciato a fare lo stadio da solo, sono stati spesi decine di milioni per San Donato. Sono stati persi cinque anni, ora vedremo. E' però l'unica città europea con due squadre vincitrici di Champions costrette ad avere un solo impianto. Milano aveva bisogno di questa svolta".

