Sala: “San Siro? Sia nella maggioranza che nella minoranza si sono create spaccature”

Il tema legato al suo futuro di San Siro ha alimentato sempre molte 'chiacchiere' e continua ad essere al centro del dibattito sia politico che cittadino e sportivo. Dopo l'approvazione della delibera per la vendita dello stadio ai due club meneghini, Milan e Inter, che costruiranno un nuovo impianto nelle aree limitrofe a quello attuale, il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto spendere alcune parole parlando davanti ai giornalisti presenti, poco prima di prendere parte al Consiglio metropolitano. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Sala: "San Siro? Riteniamo di aver fatto la cosa giusta"

“Era e rimane un argomento divisivo. Noi tutti riteniamo di aver fatto la cosa giusta. Il Consiglio ha deciso. Sia nella maggioranza che nella minoranza si sono create spaccature, ma ci sta. Io in certi momenti vorrei essere un filo cinico: conta il risultato ed è vero. Tra un po’ ci si dimenticherà dei voti e la testa andrà su San Siro“.