San Siro, Riva: "Milano dice grazie al passato ma sì al futuro con un'infrastruttura moderna"

San Siro, Riva: “Milano dice grazie al passato ma sì al futuro con un’infrastruttura moderna”

Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, ha parlato della delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter
Martina Riva, assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, intervistata dai microfoni di SportItalia ha speso alcune parole sull'approvazione della delibera per la vendita dell'impianto di San Siro a Inter e Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Riva: "San Siro? Occasione per tutto il quartiere e città"

“Milano dice grazie al passato ma sì al futuro, un futuro sportivo con un’infrastruttura moderna. Con due squadre che credono nella nostra città e che faranno ricadere l’investimento di più di un miliardo su un quartiere che è centrale per la nostra città, su cui cerchiamo di investire ogni giorno dal punto di vista sociale, sportivo, di rigenerazione urbana e di verde, di sostenibilità. Milano ha tutto il diritto di essere al pari con le altre grandi città europee e globali in termini di infrastrutture sportive. Abbiamo un grande traguardo, che è quello degli Europei del 2032. Perciò è necessario avere un nuovo stadio che appunto verrà costruito in tempo per la competizione. Sarà uno stadio completamente accessibile, sostenibile e che risponderà a quelli che sono i requisiti UEFA e non solo per gli eventi internazionali”.

Ha poi concluso dicendo: “Noi dobbiamo credere e riconoscere il valore della rigenerazione urbana. Tutti noi ricordiamo l’area di City Life o di Isola 10, 15 o 20 anni fa. Oggi sono luoghi dove tutti spereremmo di vivere. Sono luoghi aperti al pubblico: il verde di City Life è aperto a tutti i cittadini. Oggi il piazzale di San Siro, che pure ci emoziona dal punto di vista sportivo, è di fatto un non luogo per sei giorni su sette, è un’isola di calore, è un luogo che non sentiamo sempre sicuro e questa è un’occasione soprattutto per il quartiere, ancora prima del punto di vista sportivo questa è un’occasione per la città”.

