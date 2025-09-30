San Siro, Riva: “Milano dice grazie al passato ma sì al futuro con un’infrastruttura moderna”

LEGGI ANCHE: Estupinan: un passo indietro, ma la fiducia resta intatta. Se la difesa sta giocando bene ...>>>
Ha poi concluso dicendo: “Noi dobbiamo credere e riconoscere il valore della rigenerazione urbana. Tutti noi ricordiamo l’area di City Life o di Isola 10, 15 o 20 anni fa. Oggi sono luoghi dove tutti spereremmo di vivere. Sono luoghi aperti al pubblico: il verde di City Life è aperto a tutti i cittadini. Oggi il piazzale di San Siro, che pure ci emoziona dal punto di vista sportivo, è di fatto un non luogo per sei giorni su sette, è un’isola di calore, è un luogo che non sentiamo sempre sicuro e questa è un’occasione soprattutto per il quartiere, ancora prima del punto di vista sportivo questa è un’occasione per la città”.
