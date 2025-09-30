San Siro, Riva: “Milano dice grazie al passato ma sì al futuro con un’infrastruttura moderna”

Riva: "San Siro? Occasione per tutto il quartiere e città"

“Milano dice grazie al passato ma sì al futuro, un futuro sportivo con un’infrastruttura moderna. Con due squadre che credono nella nostra città e che faranno ricadere l’investimento di più di un miliardo su un quartiere che è centrale per la nostra città, su cui cerchiamo di investire ogni giorno dal punto di vista sociale, sportivo, di rigenerazione urbana e di verde, di sostenibilità. Milano ha tutto il diritto di essere al pari con le altre grandi città europee e globali in termini di infrastrutture sportive. Abbiamo un grande traguardo, che è quello degli Europei del 2032. Perciò è necessario avere un nuovo stadio che appunto verrà costruito in tempo per la competizione. Sarà uno stadio completamente accessibile, sostenibile e che risponderà a quelli che sono i requisiti UEFA e non solo per gli eventi internazionali”.