Milan, Caressa: 'Camarda può diventare uno alla Inzaghi'. Ecco perché
Il telecronista Fabio Caressa ha parlato nel suo ultimo video su 'YouTube' anche del Milan: ecco il parere su Camarda con un paragone importante
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il telecronista Fabio Caressa ha parlato nel suo video su 'YouTube'. Come ogni settimana, il giornalista ha fatto il punto sulla sua 'top 11' della giornata della Serie A. Tanto spazio al Milan e non solo. Caressa, infatti, ha parlato anche dei giovani Pio Esposito e Francesco Camarda. Ecco il parere sull'attaccante rossonero in prestito al Lecce.

Milan, Caressa su Camarda

"Ero sicuro che Camarda avrebbe iniziato a segnare prima o poi con il Lecce. Prima rete in Serie A. Lui ha una media spaventosa da ragazzo delle giovanili, non è detto che la possa mantenere in campionato". Caressa poi fa un paragone importante: "E' un attaccante d'area di rigore. Mi piace capire tra i grandi cosa può essere: secondo me uno alla Inzaghi, cioè uno che sotto porta punisce. Abbiamo bisogno di giocatori così".

Il giornalista conclude: "Mi piace l'accordo tra Lecce e Milan: con i bonus per i giallorossi diventa uno stimolo per farlo giocare. L'augurio è che Camarda diventi molto costoso per il Milan".

