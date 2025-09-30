Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Stadio San Siro, Salvini: “Delibera non chiara. Si è persa una grande occasione”

ULTIME MILAN NEWS

Stadio San Siro, Salvini: “Delibera non chiara. Si è persa una grande occasione”

Stadio San Siro, Salvini: 'Delibera non chiara. Persa una occasione'
Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha parlato della vendita di San Siro a Milan e Inter. Ecco il suo pensiero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Che Milano abbia bisogno di un nuovo stadio è evidente, ma siamo tornato indietro di 5 anni, persi dalla giunta Sala". Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha parlato della vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter: "Siamo arrivati a una delibera non chiara in tutti i punti. Secondo me si è persa una grande occasione di ridisegnare un grande quartiere".

Stadio San Siro a Milan e Inter, il parere di Salvini

—  

Il tifoso del Milan continua nelle sue parole riprese da Sportitalia: "Una scelta così importante non si fa di fretta e furia senza avere tutti gli elementi. La scelta della Lega è stata coerente. Altri hanno fatto scelte diverse, mi dispiace".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Estupinan: un passo indietro, ma la fiducia resta intatta. Se la difesa sta giocando bene ...>>>

Salvini continua: "Io ho sempre detto che serviva un nuovo stadio, ho incontrato il Milan per San Donato. Siamo tornati a Milano dopo cinque anni persi. Da milanese penso che la città meriti di più. Dev'essere bella e vivibile per tanti e non per pochi".

Leggi anche
Caressa: “Leao con Allegri deve fare cose diverse. Modric un esempio da seguire”
Pastore: “Rabiot è il tuo acquisto in difesa”. Ecco il motivo. E su Maignan …

© RIPRODUZIONE RISERVATA