Stadio San Siro, Salvini: 'Delibera non chiara. Persa una occasione'

"Che Milano abbia bisogno di un nuovo stadio è evidente, ma siamo tornato indietro di 5 anni, persi dalla giunta Sala". Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha parlato della vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter: "Siamo arrivati a una delibera non chiara in tutti i punti. Secondo me si è persa una grande occasione di ridisegnare un grande quartiere".