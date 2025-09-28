Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Napoli, Scaroni: “San Siro? Il Consiglio prenderà una decisione saggia”
MILAN-NAPOLI
Milan-Napoli, Scaroni: “San Siro? Il Consiglio prenderà una decisione saggia”
Paolo Scaroni, presidente rossonero ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Su San Siro: “Domani è la fine mi auguri di un lungo percorso che ho iniziato tanti anni fa, credo che domani il Consiglio Comunale prenderà una decisione saggia e varerà una decisione saggia per i due club e per il calcio italiano. Un passaggio fondamentale che mi auguro che domani avverrà”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA