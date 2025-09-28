Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli, Pulisic: “Se vinciamo oggi diamo un bel segnale per il futuro”

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Christian Pulisic , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul Milan dopo la Cremonese“Abbiamo iniziato bene dopo quella partita, oggi c’è una grande sfida. Se vinciamo oggi diamo un bel segnale per il futuro”.

Sul modulo, dove il Milan sembra divertirsi:“Sì, il divertimento è sempre la chiave. Mi piace questa posizione, questo ruolo. Ci troviamo bene con questo sistema”.

