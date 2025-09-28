Milan-Napoli, Manna: “Allegri? Persona di livello umano alto”

Sull'essere favoriti per lo Scudetto: "Noi sicuramente ci siamo conquistati lo scudetto sul campo. Volgiamo difenderlo sul campo, col lavoro, con la determinazione. Siamo consapevoli di avere una buona squadra per il campionato, per qualificarsi in Champions. La Champions League poi è un’altra cosa. Juventus e Roma si sono rafforzate. L’Inter è sempre forte. E anche il Milan grazie al mister si è rinforzato".
Su Allegri: “L’ho visto prima insieme a mister Conte. È una persona a cui sono molto legato. Persona di livello umano alto. Gli auguro tutto il bene possibile, di fare un grande campionato a partire da domani".
© RIPRODUZIONE RISERVATA