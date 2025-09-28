Pianeta Milan
Milan-Napoli, Manna: “Allegri? Persona di livello umano alto”

Giovanni Manna, dirigente azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le sue prime parole: "Ci vuole pazienza. Avevamo bisogno di allungare la nostra rosa, con le seconde linee. Finora stiamo giocando quasi solo con i giocatori della scorsa stagione. La crescita del Napoli passa dalla crescita di questi nuovi giocatori. Ci vuole pazienza, cerchiamo di trasmettere questo all’ambiente. Siamo qui per supportare i nuovi acquisti".

Sull'essere favoriti per lo Scudetto: "Noi sicuramente ci siamo conquistati lo scudetto sul campo. Volgiamo difenderlo sul campo, col lavoro, con la determinazione. Siamo consapevoli di avere una buona squadra per il campionato, per qualificarsi in Champions. La Champions League poi è un’altra cosa. Juventus e Roma si sono rafforzate. L’Inter è sempre forte. E anche il Milan grazie al mister si è rinforzato".

Su Allegri: “L’ho visto prima insieme a mister Conte. È una persona a cui sono molto legato. Persona di livello umano alto. Gli auguro tutto il bene possibile, di fare un grande campionato a partire da domani".

