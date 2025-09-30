Ex Milan, Capello: 'Seedorf? Quando costrinse Roberto Carlos a ...'

Pianeta Milan
Capello: “Seedorf? Vi racconto di quando costrinse Roberto Carlos a …”

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato ospite di Alessandro Cattelan parlando anche di Clarence Seedorf ai tempi del Real Madrid. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Fabio Capello è stato ospite di Alessandro Cattelan durante il podcast 'Supernova'. L'ex allenatore del Milan ha raccontato un aneddoto su Clarence Seedorf quando l'ex centrocampista rossonero era un suo calciatore al Real Madrid. "Erano tutti seduti in silenzio ad ascoltare. Finisco, lui si si alza e dice: ‘No, io invece farei questo e quest’altro’. Aveva 18 anni", racconta Capello (parole riportate da RadioRossonera).

L'ex allenatore racconta anche di come ha reagito: "Mi sono tolto la giacca, gli l’ho data dicendo allo spogliatoio che avevano un nuovo allenatore e sono uscito dagli spogliatoi. Una volta gli dissi che non sapeva calciare perché tirava sempre allo stesso modo e lui ha iniziato ad allenarsi talmente tanto che dovevo mandare i magazzinieri a togliergli i palloni".

Capello continua e racconta un altro retroscena, stavolta tra Seedorf e Roberto Carlos: "Poi costringeva Roberto Carlos a mettere i cross per allenarsi sui tiri al volo. Con lui sapevi che era così: d’altronde lo chiamavano il professore".

