Ex Milan, Capello: 'Seedorf? Quando costrinse Roberto Carlos a ...'

Fabio Capello è stato ospite di Alessandro Cattelan durante il podcast 'Supernova'. L'ex allenatore del Milan ha raccontato un aneddoto su Clarence Seedorf quando l'ex centrocampista rossonero era un suo calciatore al Real Madrid. "Erano tutti seduti in silenzio ad ascoltare. Finisco, lui si si alza e dice: ‘No, io invece farei questo e quest’altro’. Aveva 18 anni", racconta Capello (parole riportate da RadioRossonera).