Milan-Cremonese, Serafini: “Senza Leao pochi spunti. Gimenez negativo e …”

Luca Serafini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione dei rossoneri nel corso di Milan-Cremonese
Fabio Barera Redattore 

Il giornalista Luca Serafini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sulla prestazione dei rossoneri in Milan-Cremonese. Ecco, dunque, le sue parole.

Sul Milan-Cremonese: "Prestazione estremamente deludente da parte del Milan: veramente pochi spunti di qualità, pochi spunti individuali, ritmo basso, pochi uomini in area, qualche sbavatura di troppo in difesa con delle belle statuine sui due gol della Cremonese. Gimenez molto negativo: ha fatto rinvigorire quei dubbi che ci sono non solo nell’ambiente esterno ma anche internamente alla società. Senza Leao, pochi spunti. Loftus-Cheek molto lento, Saelemaekers molto lento, Pulisic a disagio alla ricerca della posizione e del dialogo con i compagni, Modric molto preciso e lucido ma da solo non è bastato, soprattutto perché Fofana è stato spesso impreciso. La difesa si è fatta infilare troppo spesso: io ho scritto che gli esterni nel gioco di Allegri sono importanti, ma non si è riusciti ad essere incisivi".

Milan, intesa per Harder. Allegri chiede Vlahovic. Mercato, viaggio di Moncada per ...

Sul mercato: "Abbiamo finito la scorsa stagione con cinque centravanti, abbiamo ricominciato questa con uno solo. E questo è stato uno dei motivi che ha causato la mancanza di reazione, con Allegri che non aveva cambi offensivi. Delusione cocente, delusione profonda, contro una neopromossa a San Siro".

