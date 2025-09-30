Milan-Napoli, parla Marelli: “Contatto McTominay-Tomori? Il tocco è troppo lieve”

Dopo di che, il tifoso non è obiettivo per sua natura e indole. Lo capisco e non li condanno per questo. Ci sono, però, dei regolamenti che devono essere considerati e bisogna capire la regola di base. A volte bisognerebbe vedere cosa succederebbe a parti invertite, i tifosi del Napoli si sarebbero fatti esplodere, ma è normale che i tifosi ragionano in base al proprio tifo.
Chiffi ha arbitrato molto bene, mi è piaciuto molto. Molti partono con dei giudizi precostituiti e a me questa cosa da fastidio. Quando mercoledì verrà assegnato l’arbitro per Juventus-Milan cominceranno altre polemiche.
7 minuti di recupero? Forse, poteva starci qualche minuto in più. Durante le partite io interagisco molto con il coordinamento e mi aspettavo che gli arbitri dessero 8 minuti di recupero".
