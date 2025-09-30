Milan-Napoli, parla Marelli: “Contatto McTominay-Tomori? Il tocco è troppo lieve”

Le parole di Marelli su Milan-Napoli

"Fallo McTominay-Tomori? Episodio complicato, ma il tocco è troppo lieve. Quindi la soluzione è semplice: è corretta la mancata assegnazione del calcio di rigore! Vi avverto, però, che se Chiffi lo avesse fischiato ce lo saremmo tenuti come spettatori e non lo avrei considerato come errore poiché il Var non poteva intervenire in questo caso poiché l’intensità del contatto non può portare ad on-field review.