Milan-Napoli, parla Marelli: “Contatto McTominay-Tomori? Il tocco è troppo lieve”

Durante la trasmissione 'A pranzo con Chiariello' in onda sulle frequenze di Radio CRC, Luca Marelli ha parlato di Milan-Napoli
Durante la trasmissione 'A pranzo con Chiariello' in onda sulle frequenze di Radio CRC, il consulente arbitrale di DAZN Luca Marelli, ha speso alcune parole su degli episodi successi in Milan-Napoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Marelli su Milan-Napoli

"Fallo McTominay-Tomori? Episodio complicato, ma il tocco è troppo lieve. Quindi la soluzione è semplice: è corretta la mancata assegnazione del calcio di rigore! Vi avverto, però, che se Chiffi lo avesse fischiato ce lo saremmo tenuti come spettatori e non lo avrei considerato come errore poiché il Var non poteva intervenire in questo caso poiché l’intensità del contatto non può portare ad on-field review.

Dopo di che, il tifoso non è obiettivo per sua natura e indole. Lo capisco e non li condanno per questo. Ci sono, però, dei regolamenti che devono essere considerati e bisogna capire la regola di base. A volte bisognerebbe vedere cosa succederebbe a parti invertite, i tifosi del Napoli si sarebbero fatti esplodere, ma è normale che i tifosi ragionano in base al proprio tifo.

Chiffi ha arbitrato molto bene, mi è piaciuto molto. Molti partono con dei giudizi precostituiti e a me questa cosa da fastidio. Quando mercoledì verrà assegnato l’arbitro per Juventus-Milan cominceranno altre polemiche.

7 minuti di recupero? Forse, poteva starci qualche minuto in più. Durante le partite io interagisco molto con il coordinamento e mi aspettavo che gli arbitri dessero 8 minuti di recupero".

