Milan-Napoli, Conte: “Noi abbiamo giocato a calcio e pressato alto…”

Cosa non gli è piaciuto e se la stizza di De Bruyne sia il simbolo: "Le situazioni dei gol. Dovevamo fare meglio come squadra. C'è sempre da migliorare quando prendi gol. Potevamo fare meglio. Lo analizzeremo e valuteremo. Poi non ho niente da rimproverare. Venire qui, con il Milan, e giocare a calcio, fare una partita di pressione alta, creare... Non penso sia da tutti. Sono soddisfatto e cerchiamo di giocare a calcio. Spero che De Bruyne fosse contrariato per il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata".