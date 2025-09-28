Milan-Napoli, Conte: “Noi abbiamo giocato a calcio e pressato alto…”

Su Gutierrez: "Ha iniziato un po' timidamente. Però non giocava da tanto. Oggi ha anche esordito Marianucci... Poi si è sciolto e ha fatto benissimo. Come dico sempre, il miglioramento passa da integrare tutti. Ci sono tante partite, ci devono aiutare. Oggi eravamo anche in una situazione particolare. Tanti difensori fuori. Però abbiamo trovato soluzioni nella difficoltà. Contento per Marianucci che ha esordito in uno stadio difficile e per Gutierrez, aggiungiamo due calciatori".
Cosa lo preoccupa di più: "Abbiamo fatto più gol rispetto all'anno scorso. Potevamo concretizzare di più e non avremmo perso. Nelle ultime 3 partite abbiamo concesso 5 gol, sicuramente è da migliorare. Partecipiamo tutti a entrambe le fasi. Nei due gol tutta la squadra ha fatto male".
