Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Napoli, Conte: “Noi abbiamo giocato a calcio e pressato alto…”

CONFERENZA

Milan-Napoli, Conte: “Noi abbiamo giocato a calcio e pressato alto…”

Milan-Napoli, Conte: “Noi abbiamo giocato a calcio e pressato alto…” - immagine 1
Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato in conferenza dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa non gli è piaciuto e se la stizza di De Bruyne sia il simbolo: "Le situazioni dei gol. Dovevamo fare meglio come squadra. C'è sempre da migliorare quando prendi gol. Potevamo fare meglio. Lo analizzeremo e valuteremo. Poi non ho niente da rimproverare. Venire qui, con il Milan, e giocare a calcio, fare una partita di pressione alta, creare... Non penso sia da tutti. Sono soddisfatto e cerchiamo di giocare a calcio. Spero che De Bruyne fosse contrariato per il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata".

LEGGI ANCHE

Su Gutierrez: "Ha iniziato un po' timidamente. Però non giocava da tanto. Oggi ha anche esordito Marianucci... Poi si è sciolto e ha fatto benissimo. Come dico sempre, il miglioramento passa da integrare tutti. Ci sono tante partite, ci devono aiutare. Oggi eravamo anche in una situazione particolare. Tanti difensori fuori. Però abbiamo trovato soluzioni nella difficoltà. Contento per Marianucci che ha esordito in uno stadio difficile e per Gutierrez, aggiungiamo due calciatori".

Cosa lo preoccupa di più: "Abbiamo fatto più gol rispetto all'anno scorso. Potevamo concretizzare di più e non avremmo perso. Nelle ultime 3 partite abbiamo concesso 5 gol, sicuramente è da migliorare. Partecipiamo tutti a entrambe le fasi. Nei due gol tutta la squadra ha fatto male".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Meritavamo di pareggiarla, non so se lotteranno per lo...
Milan-Napoli, Allegri: “Mancano ancora 64 punti per la Champions. Poi …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA