Corbani (Sì Meazza) su San Siro: “Conduzione pessima, faremo ricorso al TAR”

Il tema legato al suo futuro di San Siro ha creato sempre molte polemiche e continua ad essere al centro del dibattito sia politico che cittadino e sportivo. Dopo l'approvazione della delibera per la vendita dello stadio ai due club meneghini, Milan e Inter, che costruiranno un nuovo impianto nelle aree limitrofe a quello attuale, ci son state diverse opinioni, sia positive che negative. Dopo le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha dichiarato di 'aver preso la decisione migliore', arrivano le parole di Luigi Corbani, presidente del Comitato “Sì Meazza”. Corbani, ai microfoni del TGR Lombardia, ha dichiarato che vorrebbe far ricorso al TAR. Ecco, di seguito, le sue parole: