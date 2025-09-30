Serena su San Siro: “Sono felice che il nuovo impianto sorga sempre lì. Mi augura che…”

Il tema legato al suo futuro di San Siro è stato sempre chiacchierato, sia in modo positivo che negativo. Dopo l'approvazione della delibera per la vendita dello stadio ai due club meneghini, Milan e Inter, che costruiranno un nuovo impianto più all'avanguardia nelle aree limitrofe a quello attuale. Dopo le parole del sindaco Beppe Sala, ha deciso di esprimere la sua opinione anche un volto noto del calcio italiano: Aldo Serena. L'ex giocatore di Inter e Milan ha espresso tutta la sua felicità per la costruzione del nuovo stadio, nonostante abbia vissuto momenti importantissimi all'interno delle mura di San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:
“Il Meazza è stato il mio stadio per dieci anni, e il mio primo gol in Serie A a 18 anni è rimasta l’emozione più forte. Sono felice che il nuovo impianto sorga sempre lì adiacente, e mi auguro che il brand San Siro rimanga, poiché è un brand fortissimo, internazionale. Il fatto che lo stadio rimanga in zona mi fa piacere“
