Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Serena su San Siro: “Sono felice che il nuovo impianto sorga sempre lì. Mi augura che…”

INTERVISTE

Serena su San Siro: “Sono felice che il nuovo impianto sorga sempre lì. Mi augura che…”

Aldo Serena
Aldo Serena, ex giocatore di Inter e Milan, ha espresso tutta la sua felicità per la costruzione del nuovo stadio: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il tema legato al suo futuro di San Siro è stato sempre chiacchierato, sia in modo positivo che negativo. Dopo l'approvazione della delibera per la vendita dello stadio ai due club meneghini, Milan e Inter, che costruiranno un nuovo impianto più all'avanguardia nelle aree limitrofe a quello attuale. Dopo le parole del sindaco Beppe Sala, ha deciso di esprimere la sua opinione anche un volto noto del calcio italiano: Aldo Serena. L'ex giocatore di Inter e Milan ha espresso tutta la sua felicità per la costruzione del nuovo stadio, nonostante abbia vissuto momenti importantissimi all'interno delle mura di San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan e Inter, Serena parla di San Siro

—  

LEGGI ANCHE: Pavlovic: due immagini simbolo che rappresentano il cambio del Milan. Nel nuovo ruolo …

Il Meazza è stato il mio stadio per dieci anni, e il mio primo gol in Serie A a 18 anni è rimasta l’emozione più forte. Sono felice che il nuovo impianto sorga sempre lì adiacente, e mi auguro che il brand San Siro rimanga, poiché è un brand fortissimo, internazionale. Il fatto che lo stadio rimanga in zona mi fa piacere

Leggi anche
Galli: “Vanno fatti i complimenti ad Allegri, Milan ha ribadito di essere una forza...
Marotta su San Siro: “Milan e Inter agiscono nell’interesse della collettività”

© RIPRODUZIONE RISERVATA