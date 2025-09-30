Il papà di Tresoldi: 'È un grande tifoso del Milan. Già da bambino ...'

"Giocare a San Siro è sempre stato il mio sogno. Da dove nasce questa passione per il Milan? Da mio nonno, era milanista, e poi sono cresciuto guardando tutte le partite del Milan. Continuo a seguirle e sono un grande tifoso del Milan". Nicolò Tresoldi parlò così dopo la vittoria del Bruges contro i Rangers. A conferma del tifo del Milan del calciatore arrivano anche le parole di Emanuele Tresoldi, suo papà.