Il papà di Tresoldi: 'È un grande tifoso del Milan. Già da bambino ...'

Il papà di Tresoldi: "È un grande tifoso rossonero. Già da bambino …"

Emanuele Tresoldi, papà dell'attaccante del Bruges Nicolò Tresoldi, ha parlato del tiso del figlio per il Milan. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb
"Giocare a San Siro è sempre stato il mio sogno. Da dove nasce questa passione per il Milan? Da mio nonno, era milanista, e poi sono cresciuto guardando tutte le partite del Milan. Continuo a seguirle e sono un grande tifoso del Milan". Nicolò Tresoldi parlò così dopo la vittoria del Bruges contro i Rangers. A conferma del tifo del Milan del calciatore arrivano anche le parole di Emanuele Tresoldi, suo papà.

Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "È un grande tifoso rossonero. La passione un po' gliel'ha trasmessa mio suocero, un po' lo stesso Milan che all'epoca poteva vantare giocatori come Kakà e Pippo Inzaghi. Ecco, Pippo era il suo primo idolo, già da bambino pronunciava il suo nome (ride, ndr)".

Nicolò Tresoldi è un attaccante classe 2004 del Bruges. In stagione ha già segnato 4 reti, tra cui una in Champions League. Vedremo quante altri rete riuscirà a segnare.

