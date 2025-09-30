Ex Milan, Galli: “I rossoneri possono essere la grande sorpresa della stagione”

“La mano di Allegri si vede. La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri per dinamicità sembrava avesse alle spalle solo una decina di partite in carriera e non più mille. Un Milan concreto, pochi fronzoli, la squadra si sta dimostrando solida e consapevole dei suoi pregi e difetti. Il Milan potrebbe essere la grande sorpresa della stagione. Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto a Inter, a Roma e alle altre“.