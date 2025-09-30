Ex Milan, Galli: “I rossoneri possono essere la grande sorpresa della stagione”

Archiviata ormai la 5 giornata di Serie A, è ora di sentire l'opinione di alcune voci importanti del mondo del calcio. Il giorno dopo il big match tra Milan e Napoli, vinto dai rossoneri di Massimiliano Allegri per 2-1 in inferiorità numerica, l’ex portiere di entrambe le squadre, Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, commentando la vittoria della squadra di 'Max'. Ecco, di seguito, le sue parole:
Ex Milan, le parole di Galli—
“La mano di Allegri si vede. La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri per dinamicità sembrava avesse alle spalle solo una decina di partite in carriera e non più mille. Un Milan concreto, pochi fronzoli, la squadra si sta dimostrando solida e consapevole dei suoi pregi e difetti. Il Milan potrebbe essere la grande sorpresa della stagione. Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto a Inter, a Roma e alle altre“.
