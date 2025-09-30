Pianeta Milan
Milan-Napoli, Trevisani: "La verità è che non c'è stata partita per 50 minuti"

Trevisani: 'La verità è che non c'è stata partita per 50 minuti'
Riccardo Trevisani a 'Fontana di Trevi', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio', ha commentato la prestazione del Milan contro il Napoli prima dell'espulsione a Estupinan
Redazione PM

Durante 'Fontana di Trevi', programma di 'Cronache di Spogliatoio', Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione del Milan contro il Napoli. Il giornalista sportivo è rimasto impressionato dal dominio tecnico di Modric e, soprattutto, del dominio dei rossoneri fino all'episodio dell'espulsione di Estupinan. Da lì, a detta sua, "è incominciata un'altra partita". Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan-Napoli, il commento di Trevisani

Su Modric: "Luka Modric è determinante, come esempio per i compagni e lo è tecnicamente. Con Rabiot e Fofana vicino Modric è liberissimo di impostare e di fare calcio. La cosa che mi ha impressionato di lui in Milan-Napoli non è tanto come ha fatto calcio, ma come ha difeso. Quando il Milan non aveva più un uomo e quindi è in dieci, la gestione della palla, la gestione delle diagonali, delle linee di passaggio che non concedeva, l'immolarsi sul tiro di David Neres, il buttare anche via qualche pallone. Era sempre nel vivo della partita, a 40 anni. E con De Bruyne vediamo che non è così scontato andare avanti con gli anni e rimanere a una grande condizione. Ha fatto tutta una serie di cose veramente spettacolari".

Sul gioco del Milan: "E non a caso il Milan sta giocando anche bene. Il Milan può giocare bene e, ti dico di più, secondo me deve giocare bene perché se giochi come Lecce-Milan o Milan-Cremonese non ne vinci tante di partite. Se giochi come Udinese-Milan e Milan-Napoli le vinci tante".

Su Milan-Napoli prima dell'espulsione: "La verità è che non c'è stata partita per 50 minuti. Il Milan ha fatto troppo meglio del Napoli. Ha approcciato bene, ha segnato due gol con un Pulisic stellare, con un Modric fantastico e con Fofana che si è mangiato il gol del 3-0 su un'illuminazione folle di Christian Pulisic. Il Milan ha totalmente incartato la partita. Poi è incominciata un'altra partita".

