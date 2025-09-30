Milan-Napoli, Trevisani: “La verità è che non c’è stata partita per 50 minuti”

Sul gioco del Milan: "E non a caso il Milan sta giocando anche bene. Il Milan può giocare bene e, ti dico di più, secondo me deve giocare bene perché se giochi come Lecce-Milan o Milan-Cremonese non ne vinci tante di partite. Se giochi come Udinese-Milan e Milan-Napoli le vinci tante".
Su Milan-Napoli prima dell'espulsione: "La verità è che non c'è stata partita per 50 minuti. Il Milan ha fatto troppo meglio del Napoli. Ha approcciato bene, ha segnato due gol con un Pulisic stellare, con un Modric fantastico e con Fofana che si è mangiato il gol del 3-0 su un'illuminazione folle di Christian Pulisic. Il Milan ha totalmente incartato la partita. Poi è incominciata un'altra partita".
