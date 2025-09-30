Milan-Napoli, Trevisani: “La verità è che non c’è stata partita per 50 minuti”

Milan-Napoli, il commento di Trevisani

Su Modric: "Luka Modric è determinante, come esempio per i compagni e lo è tecnicamente. Con Rabiot e Fofana vicino Modric è liberissimo di impostare e di fare calcio. La cosa che mi ha impressionato di lui in Milan-Napoli non è tanto come ha fatto calcio, ma come ha difeso. Quando il Milan non aveva più un uomo e quindi è in dieci, la gestione della palla, la gestione delle diagonali, delle linee di passaggio che non concedeva, l'immolarsi sul tiro di David Neres, il buttare anche via qualche pallone. Era sempre nel vivo della partita, a 40 anni. E con De Bruyne vediamo che non è così scontato andare avanti con gli anni e rimanere a una grande condizione. Ha fatto tutta una serie di cose veramente spettacolari".