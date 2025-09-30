Orlando: “Milan? Squadre ben messa in campo, può pensare a qualcosa d’importante”

Un volta andata in scena tutta la 5 giornata di Serie A, è arrivata l'ora di sentire alcune opinioni sulle partite giocate nel weekend appena passato . Ai microfoni di Maracanà su TMW Radio , ha rilasciato delle dichiarazioni l'ex calciatore Massimo Orlando, che si è voluto soffermare in modo molto particolare su Milan-Napoli , partita vinta dai rossoneri per 2-1 in inferiorità numerica tra le mura di San Siro. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Il suo pensiero sul big match tra Milan di Allegri e il Napoli di Conte:"Ci ha regalato un bel Milan, che può pensare a una stagione positiva dopo una anno difficilissimo. E' una squadra ben messa in campo, con Modric che la dirige. Funziona tutto bene, la difesa ora anche va, dopo un anno tribolato. Pulisic meraviglioso, anche Leao avrà difficoltà a trovare posto in questo momento. Grande Saelemaekers, giocatore fondamentale. E' un Milan che può pensare a qualcosa d'importante".