Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri cacciato dalla Juventus e rivalutato dal Milan”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri cacciato dalla Juventus e rivalutato dal Milan”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Allegri cacciato dalla Juventus e rivalutato dal Milan'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 3 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 3 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Massimiliano Allegri: cacciato dalla Juventus e rivalutato al Milan. Il tecnico livornese tornerà da avversario allo 'Stadium' esattamente dopo 12 anni: guidò, infatti, i rossoneri in Juventus-Milan del 6 ottobre 2013. Si presenterà da capolista e con un altro ex bianconero al suo fianco, Adrien Rabiot.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 3 ottobre 2025

In alto, sotto la testata, i risultati delle squadre italiane ieri sera in Europa e Conference League. Pareggio, 1-1, del Bologna al 'Dall'Ara' contro il Friburgo (gol di Riccardo Orsolini) e vittoria, 2-0, della Fiorentina al 'Franchi' contro il Sigma Olomouc (reti di Roberto Piccoli e Cher Ndour).

Da non credere, invece, quanto accaduto in Roma-Lille 0-1. L'arbitro fa ripetere per ben tre volte un penalty ai giallorossi perché prima entrano giocatori francesi in area nel momento dell'esecuzione e poi perché il portiere non tiene almeno un piede sulla linea di porta in battuta.

La Roma riesce, però, a sbagliare tutte e tre le conclusioni: le prime due con Artem Dovbyk, la terza con Matías Soulé. Incredibile. Numeri e giocate da fuoriclasse - soprattutto in Champions League - per Kevin De Bruyne con il Napoli e spazio anche all'incontro tra Paola Egonu e Lautaro Martínez nel quartier generale dell'Inter.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Baby Modric, il tesoro del Milan: test fisici da...
Milan, da promessa a certezza: Pulisic ha trovato la sua dimensione in Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA