Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 3 ottobre 2025

In alto, sotto la testata, i risultati delle squadre italiane ieri sera in Europa e Conference League. Pareggio, 1-1, del Bologna al 'Dall'Ara' contro il Friburgo (gol di Riccardo Orsolini) e vittoria, 2-0, della Fiorentina al 'Franchi' contro il Sigma Olomouc (reti di Roberto Piccoli e Cher Ndour).

Da non credere, invece, quanto accaduto in Roma-Lille 0-1. L'arbitro fa ripetere per ben tre volte un penalty ai giallorossi perché prima entrano giocatori francesi in area nel momento dell'esecuzione e poi perché il portiere non tiene almeno un piede sulla linea di porta in battuta.

La Roma riesce, però, a sbagliare tutte e tre le conclusioni: le prime due con Artem Dovbyk, la terza con Matías Soulé. Incredibile. Numeri e giocate da fuoriclasse - soprattutto in Champions League - per Kevin De Bruyne con il Napoli e spazio anche all'incontro tra Paola Egonu e Lautaro Martínez nel quartier generale dell'Inter.