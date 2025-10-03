Juventus-Milan, Rabiot ritorna allo 'Stadium'. Per vincere in rossonero — Rabiot, con Luka Modrić, ha preso per mano la mediana del Milan cambiando il volto della squadra. I due sono entrati subito in sintonia, in campo e fuori e, con il loro esempio, stanno trascinando il Diavolo in questo avvio di stagione molto positivo. Così come per Allegri (otto stagioni alla Juve, prima dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 al 2024), anche per Rabiot questo Juventus-Milan non sarà di certo un match come tutti gli altri.

Dopo Milan-Napoli ha dichiarato: «Sarà un’emozione giocare allo 'Stadium', lì sono stato felice, ma ora sono al Milan e voglio vincere». E questo, conoscendolo, nessuno lo mette in dubbio. Il 'CorSera' ha poi rivelato come Rabiot, pur di riabbracciare "papà Allegri" (già l'epiteto rende bene l'idea del rapporto che c'è tra i due) si sia tagliato lo stipendio, accettando un contratto con bonus per risultati.

Litigò con Ibra più volte al PSG. Ma lo svedese lo ha voluto al Milan — Segno che è estremamente motivato ad arrivare ai Mondiali 2026 con la Francia dopo una grandissima stagione nel Milan. Giocatore dal carattere forte (al PSG litigo più volte con Zlatan Ibrahimović, ma siccome a Ibra piacciono i tipi così, lo svedese ha detto subito di sì quando è uscita fuori l'opportunità di prenderlo dall'OM), Rabiot non è né fidanzato né sposato e neanche ha figli. Ruolo centrale, nella sua vita, ha la mamma-agente Veronique.

Un rapporto ancora più saldo dopo l'ictus che colpì il padre di Rabiot, nel 2007, lasciandolo paralizzato per 12 anni, fino alla sua morte. Forse anche per quanto accaduto nel passato, a Milano il transalpino vive con i suoi familiari e conduce una vita lontano dai riflettori: il quotidiano generalista ha anticipato come stia prendendo casa in campagna, vicino ai boschi di Milanello.