L'ultima volta che Allegri ha affrontato la Juventus da avversario è stata esattamente 12 anni fa , il 6 ottobre 2013 e anche quella volta si trovava sulla panchina del Milan: vinsero i bianconeri per 3-2 , contro un Diavolo (in gol due volte con Sulley Muntari ...) che all'epoca non se la passava proprio benissimo.

In attacco Giménez vicino a Pulisic? Occhio, però ...

Ora, in questo Juventus-Milan del 2025, Allegri punta allo scherzo da ex e studia, secondo la 'rosea', il modo migliore per dare l'assalto alla difesa della compagine allenata dal croato Igor Tudor. Sarà ancora 3-5-2, con un dubbio in retroguardia tra Fikayo Tomori e Koni De Winter: difficile il recupero del primo, che anche ieri si è allenato a parte; possibile giochi il secondo, anche lui ex.