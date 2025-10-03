L'ultima volta che Allegri ha affrontato la Juventus da avversario è stata esattamente 12 anni fa, il 6 ottobre 2013 e anche quella volta si trovava sulla panchina del Milan: vinsero i bianconeri per 3-2, contro un Diavolo (in gol due volte con Sulley Muntari ...) che all'epoca non se la passava proprio benissimo.
In attacco Giménez vicino a Pulisic? Occhio, però ...—
Ora, in questo Juventus-Milan del 2025, Allegri punta allo scherzo da ex e studia, secondo la 'rosea', il modo migliore per dare l'assalto alla difesa della compagine allenata dal croato Igor Tudor. Sarà ancora 3-5-2, con un dubbio in retroguardia tra Fikayo Tomori e Koni De Winter: difficile il recupero del primo, che anche ieri si è allenato a parte; possibile giochi il secondo, anche lui ex.
A sinistra, a centrocampo, vista la squalifica di Pervis Estupiñán, dovrebbe partire titolare il giovane Davide Bartesaghi ma è in attacco che Allegri potrà giocarsi, in Juventus-Milan, le migliori chance. Intoccabile Christian Pulisic, chi giocherà al suo fianco? In vantaggio, per il quotidiano sportivo nazionale, sembra esserci ancora Santiago Giménez. Ma Allegri terrebbe una porticina aperta anche per Christopher Nkunku, tornato tra i convocati della Francia. Ad ogni modo, staffetta annunciata. Senza dimenticare la carta Rafael Leão, che ha appena recuperato dall'infortunio al polpaccio.
