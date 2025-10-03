Pianeta Milan
Juventus-Milan, Allegri torna da ex allo 'Stadium' e pensa a questa staffetta in attacco
Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus (2014-2019 e 2021-2024) e oggi ritornato al Milan, riproporrà anche domenica sera, all'Allianz Stadium di Torino, il suo 3-5-2 per i rossoneri. Ecco chi giocherà davanti con Christian Pulisic
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in vista di Juventus-Milan di domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, per la 6^ giornata della Serie A 2025-2026, ha ricordato come Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, tornerà in quella che per otto stagioni è stata la sua casa.

Allegri, in totale, ha allenato la Juventus per 8 stagioni, vincendo 12 trofei: la prima volta, dal 2014 al 2019, proprio dopo tre anni e mezzo (2010-2014) trascorsi nel Milan; la seconda volta, dal 2021 al 2024, dopo essersi preso un anno sabbatico. Esattamente quanto accaduto l'anno passato, prima della sua decisione di far ritorno anche in rossonero.

L'ultima volta che Allegri ha affrontato la Juventus da avversario è stata esattamente 12 anni fa, il 6 ottobre 2013 e anche quella volta si trovava sulla panchina del Milan: vinsero i bianconeri per 3-2, contro un Diavolo (in gol due volte con Sulley Muntari ...) che all'epoca non se la passava proprio benissimo.

Ora, in questo Juventus-Milan del 2025, Allegri punta allo scherzo da ex e studia, secondo la 'rosea', il modo migliore per dare l'assalto alla difesa della compagine allenata dal croato Igor Tudor. Sarà ancora 3-5-2, con un dubbio in retroguardia tra Fikayo Tomori e Koni De Winter: difficile il recupero del primo, che anche ieri si è allenato a parte; possibile giochi il secondo, anche lui ex.

A sinistra, a centrocampo, vista la squalifica di Pervis Estupiñán, dovrebbe partire titolare il giovane Davide Bartesaghi ma è in attacco che Allegri potrà giocarsi, in Juventus-Milan, le migliori chance. Intoccabile Christian Pulisic, chi giocherà al suo fianco? In vantaggio, per il quotidiano sportivo nazionale, sembra esserci ancora Santiago Giménez. Ma Allegri terrebbe una porticina aperta anche per Christopher Nkunku, tornato tra i convocati della Francia. Ad ogni modo, staffetta annunciata. Senza dimenticare la carta Rafael Leão, che ha appena recuperato dall'infortunio al polpaccio.

