Contro il Napoli Rafael Leao è tornato in campo dopo 39 giorni di stop a causa di un'infortunio al polpaccio. Ovviamente, si tratta di una buona notizia per il Milan . In ogni caso, i rossoneri - e questa è una novità - hanno saputo di poter fare a meno del fuoriclasse portoghese. Il suo rientro in squadra sarà dunque un possibile valore aggiunto, una straordinaria risorsa in più per andare a caccia di grandi obiettivi durante questa stagione. È ciò che sottolinea anche il 'Corriere dello Sport' di oggi. Il quotidiano sportivo, inoltre, riporta ciò che Massimiliano Allegri vorrebbe dal suo numero 10.

La parola chiave per il nuovo Milan di Allegri: applicazione

Il Milan di quest'anno è differente da tanti punti di vista rispetto a quello della passata stagione. L'elemento di diversità che forse balza più all'occhio è quello dell'applicazione, della dedizione di ogni calciatore in campo. La squadra di Allegri - e tanto merito è proprio dell'allenatore - ha dimostrato di essere sempre concentrata, ordinata e compatta. È assolutamente visibile l'unità d'intenti tra gruppo squadra e staff. Tutto ciò, chiaramente, passa dal sacrificio di ogni componente della squadra. L'ultima prestazione contro il Napoli lo ha reso evidente. Chi ha un po' stonato rispetto a questo atteggiamento? Rafael Leao, appena rientrato dall'infortunio.