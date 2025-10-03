Damien Comolli, direttore generale della Juventus, è un uomo di RedBird. Secondo quanto riporta Tuttosport, è stato vicino al Milan in passato

Dal 4 giugno 2025 Damien Comolli è il direttore generale della Juventus. Il dirigente aveva già avuto buone esperienze manageriali nel mondo del calcio. Tra tutte occorre citare quella al Liverpool e quella al Tolosa, da presidente del club. Proprio il Tolosa ha in comune con il Milan (prossimo rivale dei bianconeri in campionato) la proprietà, RedBird. Per questa ragione, l'edizione odierna di 'Tuttosport' si riferisce a Comolli come a "l'uomo di RedBird" e dedica un piccolo approfondimento alla sua figura in vista di Juventus-Milan di domenica sera.