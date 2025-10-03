Damien Comolli, direttore generale della Juventus, è un uomo di RedBird. Secondo quanto riporta Tuttosport, è stato vicino al Milan in passato
Dal 4 giugno 2025 Damien Comolli è il direttore generale della Juventus. Il dirigente aveva già avuto buone esperienze manageriali nel mondo del calcio. Tra tutte occorre citare quella al Liverpool e quella al Tolosa, da presidente del club. Proprio il Tolosa ha in comune con il Milan (prossimo rivale dei bianconeri in campionato) la proprietà, RedBird. Per questa ragione, l'edizione odierna di 'Tuttosport' si riferisce a Comolli come a "l'uomo di RedBird" e dedica un piccolo approfondimento alla sua figura in vista di Juventus-Milan di domenica sera.
E se Comolli fosse al Milan?
Il quotidiano torinese fa notare che Comolli avrebbe potuto vivere la sfida di domenica sera a parti invertite. Il dirigente francese, infatti, è stato vicino al Milan all'inizio di aprile del 2024. In quei giorni si vociferava di una possibile sostituzione di Giorgio Furlani, che invece detiene ancora il ruolo di amministratore delegato del club rossonero.