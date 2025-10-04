Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: tra i temi trattati l'allenatore fa il punto su Bartesaghi e il sostituto di Estupinan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Massimiliano Allegri ha parlato anche di Matteo Gabbia: "Non lo conoscevo. Ho imparato una cosa dai vecchi allenatori. Finché i giocatori non li alleni, è difficile dare giudizi esterni. Ha margini di crescita, è molto responsabile e professionale, con ottime qualità. Quando vanno in Nazionale sono solo contento, abbiamo una rosa di ottimo valore", queste le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia di Juventus-Milan.

Juventus-Milan, Bartesaghi titolare? 

Proprio per la sfida di Torino, il Diavolo potrebbe cambiare qualcosa in difesa. Oltre alle ultime novità sul recupero di Tomori, a sinistra Allegri dovrà cambiare per forza. Estupinan sarà squalificato dopo il rosso subito contro il Napoli. Al suo posto dovrebbe giocare il giovane Bartesaghi, entrato nel secondo tempo contro i partenopei. Lo stesso Allegri, però, non esclude quella che potrebbe essere una mossa a sorpresa.

Ecco le sue parole su Bartesaghi: "Ho fiducia, come in tutti. Domenica è entrato lui e Athekame, hanno poche partite sulle spalle, ma hanno tutta la mia fiducia. Domani può giocare uno dei due".

