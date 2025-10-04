Massimiliano Allegri ha parlato anche di Matteo Gabbia: "Non lo conoscevo. Ho imparato una cosa dai vecchi allenatori. Finché i giocatori non li alleni, è difficile dare giudizi esterni. Ha margini di crescita, è molto responsabile e professionale, con ottime qualità. Quando vanno in Nazionale sono solo contento, abbiamo una rosa di ottimo valore", queste le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia di Juventus-Milan.