Juventus-Milan, Allegri: 'Importante fare un altro passettino avanti'

Juventus-Milan è una partita speciale per Allegri? "Ho vissuto la settimana normalmente, cercando di preparare al meglio la partita. Ciò che conta è la partita. Non ha senso ripetere sempre le stesse cose, divento patetico. Sono stati 8 anni, ora 5 al Milan, spero di arrivare almeno a 8, significa che resto tanto e me lo porto dentro. Domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso, con grandi giocatori e ottimo allenatore. Sarà una bella partita", risponde così l'allenatore rossonero alla vigilia della partita di Serie A.