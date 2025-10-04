Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Allegri: “Domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso. Importante fare …”

Juventus-Milan, Allegri: 'Importante fare un altro passettino avanti'
Juventus-Milan, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: tra i temi trattati l'allenatore fa il punto sull'importanza della gara
Juventus-Milan è una partita speciale per Allegri? "Ho vissuto la settimana normalmente, cercando di preparare al meglio la partita. Ciò che conta è la partita. Non ha senso ripetere sempre le stesse cose, divento patetico. Sono stati 8 anni, ora 5 al Milan, spero di arrivare almeno a 8, significa che resto tanto e me lo porto dentro. Domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso, con grandi giocatori e ottimo allenatore. Sarà una bella partita", risponde così l'allenatore rossonero alla vigilia della partita di Serie A.

Juventus-Milan, parla Allegri

Una partita che arriva prima della sosta per le nazionali. Quanto può impattare? "Domani è una bellissima partita, è sempre una partita straordinariamente bella, per tutto. Per noi è importante fare un altro passettino avanti, contro una squadra forte che lotterà fino alla fine per i primi quattro posti".

Allegri conclude: "Dobbiamo essere bravi, vogliamo passare una bella sosta. Non sarà facile, ma ci proveremo".

