Verso la fine dell'ultimo calciomercato estivo, quando tutti si aspettavano un centravanti di peso al Milan, è arrivato a vestire rossonero Christopher Nkunku. L'attaccante francese non è un 'numero 9'. In ogni caso, nell'attacco a due di Allegri, Nkunku sembra proprio poterci stare alla grande sia come seconda sia come prima punta. Per ora, a causa di un ritardo di condizione atletica, ha giocato poco. Tuttavia, l'esordio contro il Bologna e la prestazione contro il Lecce (con tanto di gol in acrobazia) sembrano promettere bene. Nel frattempo, all'ex Chelsea è arrivata un'ottima notizia. È stato convocato in nazionale francese dal CT Didier Deschamps in vista della prossima sosta. In conferenza stampa, secondo quanto ha riportato il giornalista Francesco Nasato su X, Deschamps ha speso belle parole per il numero 18 del Milan.