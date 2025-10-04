Juventus-Milan, Allegri: 'Tomori a disposizione'. Leao, Nkunku e i dubbi

Juventus-Milan, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: tra i temi trattati anche come stanno Leao, Nkunku e Tomori in vista della gara. Le sue parole

Dubbi di formazioni per Allegri? "Oggi c'è l'ultimo allenamento. La prima valutazione la devo fare su Fikayo Tomori, gli altri stanno bene. I cambi sono sempre determinanti", queste la parole dell'allenatore del Milan alla vigilia della partita contro la Juventus. Il tecnico parla anche degli obiettivi: "Siamo partiti il 10 luglio con un obiettivo, tutti dobbiamo metterlo a disposizione di quello finale. C'è chi gioca meno e chi di più, magari al momento meno. L'importante è che alla fine si vinca per poi raggiungere l'obiettivo. Oggi vedrò l'allenamento e poi deciderò".