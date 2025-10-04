Juventus-Milan, Allegri: 'Tomori a disposizione'. Leao, Nkunku e i dubbi

Allegri conclude: "Sta crescendo di condizione, sia lui che Nkunku, stanno tutti bene fisicamente. Domani dobbiamo alzare il livello di attenzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
JUVENTUS-MILAN
Dubbi di formazioni per Allegri? "Oggi c'è l'ultimo allenamento. La prima valutazione la devo fare su Fikayo Tomori, gli altri stanno bene. I cambi sono sempre determinanti", queste la parole dell'allenatore del Milan alla vigilia della partita contro la Juventus. Il tecnico parla anche degli obiettivi: "Siamo partiti il 10 luglio con un obiettivo, tutti dobbiamo metterlo a disposizione di quello finale. C'è chi gioca meno e chi di più, magari al momento meno. L'importante è che alla fine si vinca per poi raggiungere l'obiettivo. Oggi vedrò l'allenamento e poi deciderò".
Poi Allegri è andato nello specifico su Leao e Tomori: "Fikayo Tomori è a completa disposizione: un piccolo risentimento, niente di che. Rafa Leao ha fatto una bella settimana, è la prima che fa dal 17 agosto. Domenica l'ho fatto giocare, ma non volevo metterlo così presto. Ha fatto più minutaggio".
Allegri conclude: "Sta crescendo di condizione, sia lui che Nkunku, stanno tutti bene fisicamente. Domani dobbiamo alzare il livello di attenzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA